V E N E Z I A 2 E M P O L I 0

50′ Adorante, 86′ Doumbia

Gli azzurri perdono 2-0 la gara di Venezia che viene decisa nel secondo tempo dai gol di Adorante e Doumbia. Ha vinto la squadra oggettivamente più forte con un risultato che onestamente non si può discutere. Gli azzurri hanno provato a tenere in piedi il fortino per quanto possibile provando poi a sfruttare le ripartenze concesse, situazioni che potevano essere anche gestite meglio. Al netto dell’avversario, perché questo conta sul giudizio, la squadra oggi ha fatto vedere un atteggiamento decisamente migliore per attenzione e determinazione. Ha fatto quello che poteva, commettendo qualche errore (il gol preso alla fine è sempre lo stesso) ma cercando di stare sempre in partita. Indubbiamente vanno annoverate anche le solite parate di Fulignati ed una traversa colpita dai padroni di casa. Da evidenziare che l’Empoli aveva cullato la possibilità di un rigore per fallo di mano di Busio poi revocato dal VAR. La cosa più negativa del pomeriggio però, in virtù anche della nostra sconfitta, è che da stasera l’Empoli non ha più il destino nelle sue mani per quanto concerne la salvezza diretta; con la vittoria sul Padova l’Entella ci scavalca ed oggi saremmo al playout con il Pescara (migliore nella classifica avulsa con Bari e Reggiana). Adesso la situazione si fa complicata e venerdi prossimo servirà fare ancora di più di quanto oggi si sia provato a fare. Fin che c’è vita ci deve essere speranza ma le sensazioni, siamo onesti, iniziano a non essere positive ed i fantasmi del 2012 – speriamo non quelli del 1989 – si fanno vedere. Caserta oggi ha provato a sparigliare le carte con una formazione abbastanza inedita, lo scopo era quello ovviamente di chiudere gli spazi e ripartire, purtroppo l’avversario, come già detto, è stato più forte. Ci aspettano 180 minuti di passione.

VENEZIA (3-5-2) : Stankovic; Schingtienne (89′ Korac), Svoboda, Franjic; Hainaut, Perez (89′ Dagasso), Busio, Doumbia, Haps (78′ Sagrado) ; Yeboah (78′ Compagnon), Adorante (84′ Casas).

A Disp: Plizzari, Korac, Venturi, Lella, Lauberbach, Duncan, Bohinen, Sidibè.

Allenatore: Giovanni Stroppa

EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Guarino, Romagnoli (84′ Degli Innocenti), Lovato; Candela, Magnino, Yepes (89′ Saporiti). Ebuehi (84′ Moruzzi); Ceesay Ilie (75′ Elia); Shpendi (75′ Nasti)

A Disp: Perisan, Curto, Obaretin, Degli Innocenti, Ignacchiti, Moruzzi, Indragoli, Popov, Bianchi.

Allenatore: Salvatore Accursi (Caserta squalificato)

ARBITRO: Sig. Perri di Roma. Assistenti: Scatragli/Pistarelli. VAR: Maggioni/Di Vuolo.

Ammoniti: 56′ Lovato (E),

LIVE MATCH

96′- Gli azzurri escono battuti per 2-0 al Penzo contro un Venezia strabordante. Caserta ha cercato di mettere dei granelli nei perfetti meccanismi della capolista, passando al 3-4-2-1 ma non è bastato, nella ripresa i padroni di casa hanno meritatamente trovato il vantaggio. L’Empoli ha provato a reagire procurandosi un rigore, poi tolto dal Var, prime del 2-0 firmato Doumbia. Ci attendono adesso 180′ di sofferenza, adesso siamo in zona playout, superati anche dalla Virtus Entella che ha superato il Padova. Per salvare la categoria servirà un impresa.

94′- Va sul velluto il Venezia ormai prossimo al ritorno in serie B. Gli azzurri ci hanno provato oggi, ma in tutta onestà si è vista la differenza esistente con i lagunari.

92′- Ceesay! destro dal limite disinnescato da Stankovic.

90′- Assegnati sei minuti di recupero.

89′ – risponde Caserta: Saporiti per Yepes.

89′- Ultime sostituzioni anche per Stroppa: Korac e Dagasso per Shingtienne e Kike Perez.

88′- Il gol arriva in un momento in cui gli azzurri sembrava potessero portare il forcing finale. Si sta materializzando l’ennesima sconfitta per l’Empoli.

86′- Raddoppio del Venezia, Casas dialoga con Compagnon nella metà campo azzurra, scarico per Doumbia: il suo destro finisce all’angolino alla sinistra di Fulignati

86′- Moruzzi guadagna un fallo laterale all’altezza dell’out sinistro

84′- Doppio cambio per gli azzurri: Moruzzi e Degli Innocenti per Ebuhei e Romagnoli.

84′- Intanto nel Venezia Casas rivela Adorante.

82′- Problema muscolare per Ebuhei che finisce a terra. Staff sanitario azzurro in campo.

81′ – Fallo commesso da Heinault ai danni di Yepes. La punizione susseguente a cercare sul secondo palo Ebuhei, la sua sponda in area trova l’opposizione della difesa lagunare.

80′ – Gli azzurri si mantengono in zona d’attacco.

78′- Risponde Stroppa: Sagrado e Compagnon per Haps e Yeboah.

76′- Arrivano i primi cambi, sono degli azzurri: Elia e Nasti per Ilie e Shpendi.

75′ – Accelerazione centrale di Heinault a pescare il taglio di Haps che commette fallo in attacco.

74′ – Impreciso il passaggio in verticale di Ceeaay verso Shpendi.

74′ – Candela commette fallo ai danni Haps, mentre le squadre sono ancora in campo con i 22 che hanno iniziato la gara.

72′- Viene tolto il calcio di rigore agli azzurri. Adesso i giocatori dell’Empoli vanno a protestare all’indirizzo di Perri chiedendo il corner. Si riprende con palla nella disponibilità dei lagunari.

71′ – Perri viene richiamato al monitor per rivedere l’episodio fra i fischi del Penzo.

71′ – Tifosi e giocatori attendono in maniera impaziente la decisione.

70′- C’è lavoro davanti al monitor per Maggioni e Di Vuolo.

69′- Il replay in tutta onestà non chiarisce, il tocco con il braccio non è evidente.

68′ – Attenzione!!! rigore per l’Empoli, punito il tocco di Busio su cross di Ilie. Check del Var in corso.

66′- Yeboah finisce a terra, gioco interrotto da Perri per soccorrere l’attaccante del Venezia.

65′ – E’ cresciuta la squadra di Caserta affacciandosi in avanti. Destro di Guarino dal limite alto sopra la traversa.

63′- Yeboah cerca l’inserimento Busio che per nostra fortuna non aggancia consegnando palla a Fulignati.

62′- Dalla bandierina Yepes a cercare Romagnoli, anticipato. Rimessa laterale per l’Empoli.

61′ – Sinistro di Candela sopra la traversa, c’è una deviazione, sarà corner per gli azzurri. Azione interrotta per lo scontro aereo fra Yepes e Shingtienne.

60′- Ennesimo lancio di Guarino all’indirizzo di Shpendi sul quale ci sono due difensori del Venezia. Ennesima partita generosa e di grande sacrificio per l’albanese.

60′- Manovra a tratti ipnotica della formazione di Stroppa.

58′- Ceesay vince il duello sulla corsa con Franjic, il suo cross supera la linea di fondo nella sua traiettoria aerea.

57′- Traversa di Doumbia! si avventa sul primo palo sulla punizione di Kike Perez, la sua girata trova il legno che salva Fulignati e gli azzurri.

56′ – Lovato è il primo giocatore a finire nella lista dei cattivi, punito il suo intervento in ritardo su Hainault

55′- Punito l’intervento di Shpendi ai danni di Svoboda. Si riparte con una punizione per il Venezia nella propria metà campo.

53′- Fulignati! errato il suo disimpegno, ne approfitta Yeboah: il suo destro trova l’opposizione del portiere azzurro, poi la ruleta di Doumbia per Kike Perez: il suo tiro viene respinto da un difensore azzurro, Adorante non riesce ad inquadrare la porta dell’Empoli.

52′- Adesso per la squadra di Fabio Caserta c’è da cambiare e optare sul piano B ammesso che ci sia.

50′- Il Venezia fa crollare il fortino azzurro, Doumbia allarga a sinistra per Franjic: il suo cross pesca a centro area Adorante, il suo colpo di testa stavolta non lascia scampo a Fulignati

49′- Yeboah servito in area, il suo sinistro intercettato da Romagnoli poi Lovato non riesce ad evitare il corner.

47′ – Si torna nella nostra metà campo, lungo possesso palla dei lagunari.

46′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Romagnoli viene anticipato.

46′ – il primo pallone della ripresa viene giocato dal Venezia. Shpendi servito in area da sinistra, il suo destro deviato sul fondo da Hainault.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo a reti inviolate al “Penzo” sullo 0-0 tra Venezia ed Empoli. Regge per il momento il fortino degli azzurri dai continui assalti dei lagunari, fondamentale Fulignati in almeno tre circostanze in questa prima frazione.

47′- Fondamentale il salvataggio di Ebuhei su cross di Haps.

46′ – Si entra nel primo dei due minuti di recupero.

45′ – Fulignati! riflesso straordinario del portiere azzurro sulla rovesciata di Adorante. L’attaccante lagunare messo in movimento del passaggio sporco di Haps.

44′- Problemi per Romagnoli che abbandona momentaneamente il campo. Il Venezia pronto a calciare l’ottavo corner di questo primo tempo.

43′- Magnino! sugli sviluppi del tiro dalla bandierina l’Empoli si fa trovare impreparata, l’ex Modena è fondamentale ad opporsi al sinistro a botta sicura di Doumbia.

42′- Ilie si procura il primo tiro dalla bandierina per gli azzurri.

40′ – Haps prova a sfondare a sinistra ma fa buona guardia l’Empoli.

38′- Haps si libera di Guarino il suo destro deviato sul fondo da Yeboah.

37′- Shpendi! vince il duello con Svoboda, approfitta dell’errore del difensore austriaco del Venezia, sul suo sinistro interviene Stankovic in coabitazione con i compagni. L’azione azzurra interrotta dall’intervento di Perri che comanda una punizione ai padroni di casa.

34′- Non è difficile raccontare il copione del match, Venezia a gestire il possesso di palla con gli azzurri compatti nei propri sedici metri a difendersi cercando di non dare profondità e linee di passaggio ai lagunare.

32′ – Yeboah prova il numero da circo al limite dell’area, Ilie si procura un calcio di punizione per gli azzurri.

31′- Haps si porta sul destro, il suo cross allontanato da Lovato.

29′- L’Empoli cerca comunque di affacciarsi in avanti quando si presenta la possibilità di farlo.

27′- Fulignati! straordinario riflesso sul diagonale velenoso di Yeboah.

25′- Arriva il quinto tiro dalla bandierina per la compagine di Stroppa.

23′- Colleziona tiri dalla bandierina il Venezia, la squadra di Caserta costretta a difendersi con i denti.

21′- Intanto assistiamo dell’ingresso all’interno dell’impianto dei tifosi del Venezia, che espongono una coreografia da brividi.

19′- Gli azzurri ripartono dal basso mostrando personalità.

17′- Ripartenza ficcante degli azzurri ma è sbagliato il passaggio di Ilie.

15′- Adorante al limite dell’area fermato dalla difesa azzurra.

13′- Ci prova ancora Haps ma non inquadra la porta di Fulignati

12′- Fulignati! chiamato al primo intervento del pomeriggio sul destro velenoso di Yeboah.

9′- Ci prova da fuori Shpendi ma la conclusione dell’albanese ampiamente sopra la traversa.

7′- Shpendi si procura un calcio di punizione nella metà campo lagunare.

5′- Non si limita alla fase difensiva la squadra azzurra almeno in queste prime battute.

3′- Il primo corner della gara è proprio della squadra di Fabio Caserta.

1′- Il primo pallone degli azzurri in completa casacca bianca.

0′ – Spariglia le carte Caserta che sceglie una formazione per certi versi davvero inedita. Debutto di Romagnoli in difesa con Moruzzi messo in panchina. Torna tra i titolari Ilie che con Ceesay va dietro a Shpendi.

1° Tempo