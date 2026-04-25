|V E N E Z I A
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|E M P O L I
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50′ Adorante, 86′ Doumbia
Gli azzurri perdono 2-0 la gara di Venezia che viene decisa nel secondo tempo dai gol di Adorante e Doumbia. Ha vinto la squadra oggettivamente più forte con un risultato che onestamente non si può discutere. Gli azzurri hanno provato a tenere in piedi il fortino per quanto possibile provando poi a sfruttare le ripartenze concesse, situazioni che potevano essere anche gestite meglio. Al netto dell’avversario, perché questo conta sul giudizio, la squadra oggi ha fatto vedere un atteggiamento decisamente migliore per attenzione e determinazione. Ha fatto quello che poteva, commettendo qualche errore (il gol preso alla fine è sempre lo stesso) ma cercando di stare sempre in partita. Indubbiamente vanno annoverate anche le solite parate di Fulignati ed una traversa colpita dai padroni di casa. Da evidenziare che l’Empoli aveva cullato la possibilità di un rigore per fallo di mano di Busio poi revocato dal VAR. La cosa più negativa del pomeriggio però, in virtù anche della nostra sconfitta, è che da stasera l’Empoli non ha più il destino nelle sue mani per quanto concerne la salvezza diretta; con la vittoria sul Padova l’Entella ci scavalca ed oggi saremmo al playout con il Pescara (migliore nella classifica avulsa con Bari e Reggiana). Adesso la situazione si fa complicata e venerdi prossimo servirà fare ancora di più di quanto oggi si sia provato a fare. Fin che c’è vita ci deve essere speranza ma le sensazioni, siamo onesti, iniziano a non essere positive ed i fantasmi del 2012 – speriamo non quelli del 1989 – si fanno vedere. Caserta oggi ha provato a sparigliare le carte con una formazione abbastanza inedita, lo scopo era quello ovviamente di chiudere gli spazi e ripartire, purtroppo l’avversario, come già detto, è stato più forte. Ci aspettano 180 minuti di passione.
VENEZIA (3-5-2) : Stankovic; Schingtienne (89′ Korac), Svoboda, Franjic; Hainaut, Perez (89′ Dagasso), Busio, Doumbia, Haps (78′ Sagrado) ; Yeboah (78′ Compagnon), Adorante (84′ Casas).
A Disp: Plizzari, Korac, Venturi, Lella, Lauberbach, Duncan, Bohinen, Sidibè.
Allenatore: Giovanni Stroppa
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Guarino, Romagnoli (84′ Degli Innocenti), Lovato; Candela, Magnino, Yepes (89′ Saporiti). Ebuehi (84′ Moruzzi); Ceesay Ilie (75′ Elia); Shpendi (75′ Nasti)
A Disp: Perisan, Curto, Obaretin, Degli Innocenti, Ignacchiti, Moruzzi, Indragoli, Popov, Bianchi.
Allenatore: Salvatore Accursi (Caserta squalificato)
ARBITRO: Sig. Perri di Roma. Assistenti: Scatragli/Pistarelli. VAR: Maggioni/Di Vuolo.
Ammoniti: 56′ Lovato (E),
LIVE MATCH
96′- Gli azzurri escono battuti per 2-0 al Penzo contro un Venezia strabordante. Caserta ha cercato di mettere dei granelli nei perfetti meccanismi della capolista, passando al 3-4-2-1 ma non è bastato, nella ripresa i padroni di casa hanno meritatamente trovato il vantaggio. L’Empoli ha provato a reagire procurandosi un rigore, poi tolto dal Var, prime del 2-0 firmato Doumbia. Ci attendono adesso 180′ di sofferenza, adesso siamo in zona playout, superati anche dalla Virtus Entella che ha superato il Padova. Per salvare la categoria servirà un impresa.
94′- Va sul velluto il Venezia ormai prossimo al ritorno in serie B. Gli azzurri ci hanno provato oggi, ma in tutta onestà si è vista la differenza esistente con i lagunari.
92′- Ceesay! destro dal limite disinnescato da Stankovic.
90′- Assegnati sei minuti di recupero.
89′ – risponde Caserta: Saporiti per Yepes.
89′- Ultime sostituzioni anche per Stroppa: Korac e Dagasso per Shingtienne e Kike Perez.
88′- Il gol arriva in un momento in cui gli azzurri sembrava potessero portare il forcing finale. Si sta materializzando l’ennesima sconfitta per l’Empoli.
86′- Raddoppio del Venezia, Casas dialoga con Compagnon nella metà campo azzurra, scarico per Doumbia: il suo destro finisce all’angolino alla sinistra di Fulignati
86′- Moruzzi guadagna un fallo laterale all’altezza dell’out sinistro
84′- Doppio cambio per gli azzurri: Moruzzi e Degli Innocenti per Ebuhei e Romagnoli.
84′- Intanto nel Venezia Casas rivela Adorante.
82′- Problema muscolare per Ebuhei che finisce a terra. Staff sanitario azzurro in campo.
81′ – Fallo commesso da Heinault ai danni di Yepes. La punizione susseguente a cercare sul secondo palo Ebuhei, la sua sponda in area trova l’opposizione della difesa lagunare.
80′ – Gli azzurri si mantengono in zona d’attacco.
78′- Risponde Stroppa: Sagrado e Compagnon per Haps e Yeboah.
76′- Arrivano i primi cambi, sono degli azzurri: Elia e Nasti per Ilie e Shpendi.
75′ – Accelerazione centrale di Heinault a pescare il taglio di Haps che commette fallo in attacco.
74′ – Impreciso il passaggio in verticale di Ceeaay verso Shpendi.
74′ – Candela commette fallo ai danni Haps, mentre le squadre sono ancora in campo con i 22 che hanno iniziato la gara.
72′- Viene tolto il calcio di rigore agli azzurri. Adesso i giocatori dell’Empoli vanno a protestare all’indirizzo di Perri chiedendo il corner. Si riprende con palla nella disponibilità dei lagunari.
71′ – Perri viene richiamato al monitor per rivedere l’episodio fra i fischi del Penzo.
71′ – Tifosi e giocatori attendono in maniera impaziente la decisione.
70′- C’è lavoro davanti al monitor per Maggioni e Di Vuolo.
69′- Il replay in tutta onestà non chiarisce, il tocco con il braccio non è evidente.
68′ – Attenzione!!! rigore per l’Empoli, punito il tocco di Busio su cross di Ilie. Check del Var in corso.
66′- Yeboah finisce a terra, gioco interrotto da Perri per soccorrere l’attaccante del Venezia.
65′ – E’ cresciuta la squadra di Caserta affacciandosi in avanti. Destro di Guarino dal limite alto sopra la traversa.
63′- Yeboah cerca l’inserimento Busio che per nostra fortuna non aggancia consegnando palla a Fulignati.
62′- Dalla bandierina Yepes a cercare Romagnoli, anticipato. Rimessa laterale per l’Empoli.
61′ – Sinistro di Candela sopra la traversa, c’è una deviazione, sarà corner per gli azzurri. Azione interrotta per lo scontro aereo fra Yepes e Shingtienne.
60′- Ennesimo lancio di Guarino all’indirizzo di Shpendi sul quale ci sono due difensori del Venezia. Ennesima partita generosa e di grande sacrificio per l’albanese.
60′- Manovra a tratti ipnotica della formazione di Stroppa.
58′- Ceesay vince il duello sulla corsa con Franjic, il suo cross supera la linea di fondo nella sua traiettoria aerea.
57′- Traversa di Doumbia! si avventa sul primo palo sulla punizione di Kike Perez, la sua girata trova il legno che salva Fulignati e gli azzurri.
56′ – Lovato è il primo giocatore a finire nella lista dei cattivi, punito il suo intervento in ritardo su Hainault
55′- Punito l’intervento di Shpendi ai danni di Svoboda. Si riparte con una punizione per il Venezia nella propria metà campo.
53′- Fulignati! errato il suo disimpegno, ne approfitta Yeboah: il suo destro trova l’opposizione del portiere azzurro, poi la ruleta di Doumbia per Kike Perez: il suo tiro viene respinto da un difensore azzurro, Adorante non riesce ad inquadrare la porta dell’Empoli.
52′- Adesso per la squadra di Fabio Caserta c’è da cambiare e optare sul piano B ammesso che ci sia.
50′- Il Venezia fa crollare il fortino azzurro, Doumbia allarga a sinistra per Franjic: il suo cross pesca a centro area Adorante, il suo colpo di testa stavolta non lascia scampo a Fulignati
49′- Yeboah servito in area, il suo sinistro intercettato da Romagnoli poi Lovato non riesce ad evitare il corner.
47′ – Si torna nella nostra metà campo, lungo possesso palla dei lagunari.
46′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Romagnoli viene anticipato.
46′ – il primo pallone della ripresa viene giocato dal Venezia. Shpendi servito in area da sinistra, il suo destro deviato sul fondo da Hainault.
2° Tempo
47′- Si va all’intervallo a reti inviolate al “Penzo” sullo 0-0 tra Venezia ed Empoli. Regge per il momento il fortino degli azzurri dai continui assalti dei lagunari, fondamentale Fulignati in almeno tre circostanze in questa prima frazione.
47′- Fondamentale il salvataggio di Ebuhei su cross di Haps.
46′ – Si entra nel primo dei due minuti di recupero.
45′ – Fulignati! riflesso straordinario del portiere azzurro sulla rovesciata di Adorante. L’attaccante lagunare messo in movimento del passaggio sporco di Haps.
44′- Problemi per Romagnoli che abbandona momentaneamente il campo. Il Venezia pronto a calciare l’ottavo corner di questo primo tempo.
43′- Magnino! sugli sviluppi del tiro dalla bandierina l’Empoli si fa trovare impreparata, l’ex Modena è fondamentale ad opporsi al sinistro a botta sicura di Doumbia.
42′- Ilie si procura il primo tiro dalla bandierina per gli azzurri.
40′ – Haps prova a sfondare a sinistra ma fa buona guardia l’Empoli.
38′- Haps si libera di Guarino il suo destro deviato sul fondo da Yeboah.
37′- Shpendi! vince il duello con Svoboda, approfitta dell’errore del difensore austriaco del Venezia, sul suo sinistro interviene Stankovic in coabitazione con i compagni. L’azione azzurra interrotta dall’intervento di Perri che comanda una punizione ai padroni di casa.
34′- Non è difficile raccontare il copione del match, Venezia a gestire il possesso di palla con gli azzurri compatti nei propri sedici metri a difendersi cercando di non dare profondità e linee di passaggio ai lagunare.
32′ – Yeboah prova il numero da circo al limite dell’area, Ilie si procura un calcio di punizione per gli azzurri.
31′- Haps si porta sul destro, il suo cross allontanato da Lovato.
29′- L’Empoli cerca comunque di affacciarsi in avanti quando si presenta la possibilità di farlo.
27′- Fulignati! straordinario riflesso sul diagonale velenoso di Yeboah.
25′- Arriva il quinto tiro dalla bandierina per la compagine di Stroppa.
23′- Colleziona tiri dalla bandierina il Venezia, la squadra di Caserta costretta a difendersi con i denti.
21′- Intanto assistiamo dell’ingresso all’interno dell’impianto dei tifosi del Venezia, che espongono una coreografia da brividi.
19′- Gli azzurri ripartono dal basso mostrando personalità.
17′- Ripartenza ficcante degli azzurri ma è sbagliato il passaggio di Ilie.
15′- Adorante al limite dell’area fermato dalla difesa azzurra.
13′- Ci prova ancora Haps ma non inquadra la porta di Fulignati
12′- Fulignati! chiamato al primo intervento del pomeriggio sul destro velenoso di Yeboah.
9′- Ci prova da fuori Shpendi ma la conclusione dell’albanese ampiamente sopra la traversa.
7′- Shpendi si procura un calcio di punizione nella metà campo lagunare.
5′- Non si limita alla fase difensiva la squadra azzurra almeno in queste prime battute.
3′- Il primo corner della gara è proprio della squadra di Fabio Caserta.
1′- Il primo pallone degli azzurri in completa casacca bianca.
0′ – Spariglia le carte Caserta che sceglie una formazione per certi versi davvero inedita. Debutto di Romagnoli in difesa con Moruzzi messo in panchina. Torna tra i titolari Ilie che con Ceesay va dietro a Shpendi.
1° Tempo
mi sembra un tantino azzardata mah
Questo allenatore è pazzo!!!
Formazione suicida. Incredibile.
No comment..
Giusta la scelta di mettere dentro Romagnoli e lasciare in panca Moruzzi. Meglio di Moruzzi anche una seggiola. Detto questo, visti anche gli altri risultati, siamo comunque spacciati…
o è un genio o un folle ….
Ho paura che sia la seconda che hai scritto…
Formazione ridicola per modulo e interpreti, Caserta ha perso la testa e ormai sarà retrocessione. L’unica speranza era provare a richiamare Pagliuca.
Una domanda: ma uno dei tanti bravi della primavera che tanto hanno già vinto da tempo il campionato no vero?? No dico…tanto peggio di così!! Ditemi voi se anche questa non è una cosa inspiegabile…sembra quasi stiano tutti aspettando che questo moccolo si spenga inesorabilmente!
parliamo di primavera 2 un campionato ridicolo dove giocherebbe chiunque
alla luce della formazione con cui si và in campo e dei risultati che stano maturando su gli altri campi….siamo ufficialmente in serie C
Direi che la tetrocessione diretta l’abbiano evitata. Sicuro dovreno giocare i play-out. Speriamo da quint’ ultimi e contro la Reggiana per avere almeno il 50% di possibilità di evitare la serie C. Contro una tra Pescara o Bari saremmo già spacciati.
Perché? Nelle ultime partite rischi di fare zero punti, forse uno.
Sei tu in serie C …
Anche impegnandomi una formazione peggio non me la sarei immaginata
Non condivido soprattutto rimettere Ilie Invece di Saporiti. Spero vivamente di sbagliarmi. Boh… Tanto ormai, perso per perso, vediamo che succede…
S’era detto tutti di tornare al 352. Rimane da vedere se Ceesay farà la seconda punta o il trequarti. Ilie mezzala.
….tutti , tutti no …
Questo non è un 352 è un non so’ cosa con non so’ chi …..a me sembra una banda di sgangherati buttati in campo
Romagnoli gioca titolare dopo 16 mesi , Curto ed Obaretin a sedere ..mah
Guarino “ braccetto “
Yepes in campo e Degli innocenti ed Ignacchiti a sedere
Ilie in campo e Saporiti a sedere
C’è di tutto nell imprendibile a di questa formazione oggi …
Poi spero veramente di sbagliarmi e di vincere
E 5-4-1
che un li vedi…
E pensare che qua avete mandato via pagliuca e dionisi per trovarci questo matto… detto questo siamo ai playout, finiamola col dire che andiamo in serie c
non commentabile
Il Mister è in confusione totale, è evidente che non sappia dove battere la testa…. proporre Romagnoli e peggio ancora riproporre Ilie e Ceesay è assurdo. Se proprio si vuol perdere, magari mettiamo la formazione migliore…. ma così è un suicidio!!!! o meglio ancora, eutanasia sportiva!!!!
ormai siamo quasi retrocessi bisogna avere un pizzico di follia o la va o la spacca,inutile girarci intorno il pareggio a questo punto te lo cacci nel……..
Ham mescolato talmente le carte, che non ci capisce più niente neppure Stroppa
le facce di alcuni giocatori entranti nello spogliatoio dicono tutto: guarino, ceesay, shpendi mamma mia. Lsperiamo bene
Mutuando da Madagascar…. una banda di smidollati!!!! Ovvia godiamoci il disastro!!!!
Speriamo. Ma la sensazione è che oggi si sia pensato soprattutto a venerdì con l’Avellino….
ammesso che con l’Avellino la vinci…cosa pensi di aver fatto?…comunque vedo difficile anche battere l’Avellino
ho visto entella-padova e devo dire che l’entella rappresenta il calcio di provincia tutto pane e salame che mi ha fatto innamorare dell;empoli! Corsa e sudore su ogni pallone. Ragazzi provenienti dalla C che vogliono spaccare il mondo e non i “trombati” con la puzza sotto il naso della primavera della juventus che abbiamo noi! E lo stadio attaccato al campo che ti trascinano e non quell’obbrobrio a 60 m dal campo che abbiamo noi!
anche io l’ho notata questa cosa. Ma ci ricordiamo cosa veniva scritto qua a metà agosto sui nostri ex primavera ignacchiti degli innocenti belardinelli e guarino? quest’ultimo in particolare ha giocato praticamente sempre e spesso è stato artefice di disastri che ci sono costati punti su punti…
Questo allenatore è stato preso per essere sicuri sicuri di retrocedere.
Grazie presidente.
shhh non scriverlo che qualcuno ti accusa di non essere tifoso azzurro
Mamma mia se questo centra la porta… guarino ovviamente sempre o a terra o altrove che scarso
Ma i pochi tifosi azzurri dove li hanno messi?…
ecco ma uno come candela come fa a giocare titolare in b da noi?
Pensa che molti erano contenti di aver preso finalmente il terzino per la difesa a 4 ahahah
Non è un granché ma c’è di molto peggio…
Candela che spera di andare più veloce di Yeboah fa capire l’intelligenza del nostro calciatore…
Scontato perdere la palla…
Che ci fa Telespalla Bob su un campo da calcio? 🤦😂
ma chi è il commentatore di lady radio?
vabbe ma e un assedio
Già un miracolo non averne preso un paio
eh si.. per ora ci difendiamo ma altri 60′ così non si regge. Ho paura dell’errore individuale
Candela lascia yeboah e guarino davanti a lui si protegge anzichè contrastarlo… mamma mia siamo questi davvero?
e dai che vien dai che vien dai che vien!!
Allenatore completamente pazzo… formazione suicida. rassegniamoci alla lega pro, sperando di ripartire con un progetto serio e un nuovo socio. In C , ci sono città come Catania, Livorno, Salerno, Benevento ecc, ci possiamo benissimo stare pure noi. importante ripartire con idee. da tanti anni, troppi non si vede più giocare a calcio ad Empoli. Provo profonda tristezza ma bisogna in qualche modo pur ripartire !!
c’è anche Pianese, Pineto, Bra, Dolomiti Bellunesi, Renate, Giana Erminio di Gorgonzola, Pergolettese, Alcione MI, Arzignano, Picerno, Scafatese, Guidonia Montecelio……che bel campionato!
ok difesa e contropiede…. ma il contropiede? non si regge un pallone…. così è una triste attesa del loro gol….
Sto notando che si prova spesso la giocata singola, ma puntualmente ci sovrastano fisicamente e recuperano palla facilmente. Sarebbe il caso di giocare intelligentemente di squadra invece che attuare inutili individualismi. .
Quelli vanno bene dentro l’area avversaria.
Probabilmente è l’idea tattica dietro a questa partita. Andare avanti uno contro uno e gli altri dietro, al massimo uno ad accompagnare.
è già il terzo contropiede dove pensiamo di reggere il contatto fisico e ci spostano con un nonnulla… sveglia
Shpendi come al solito a capo basso, aveva compagni meglio piazzati…
ma la formazione che dovrebbe giocare e’ quella in panchina. indragoli Curto obaretin moruzzi saporiti degli innocenti ignacchiti elia Popov Nasti. shpendi per Nasti ebuehi per indragoli
ma facciamola finita dai… ex primavera scarsissimi ma come si fa a dire che dovrebbero giocare degli innocenti ignacchiti indragoli?
Mamma che buco per busio che abbiamo lasciato assurdo… ma come si fa? magnino salvatore
Ridicolo mettere saporiti al 90esimo.
Sul primo tiro i nostri difensori centrali si girano per paura ragazzi ma scherziamo? una ciabattata e due si girano
Il goal subito allo scadere del primo tempo è quotato a 0
A fine primo tempo possesso palla 82% – 18%. Nemmeno Real Madrid – Pontedera. Povero empolino…
Per adesso non ho niente da rimproverare ai ragazzi, abbiamo tremato e ballato, ma almeno sto vedendo una squadra concentrata. Sarà ovviamente quasi impossibile portare in fondo il risultato, però per adesso almeno li abbiamo un po’ imbrigliati.
Mi sembra positivo il rientro di Romagnoli. Se questa determinazione l’avessimo avuta a Genova e a Padova, saremmo usciti con altri risultati….
Ottima scelta Romagnoli in campo.
Ragazzi siamo questi !…
ma se si fosse messo una volta Romagnoli
a metà 2 tempo … magari un punto si era preso…
Certo si arriva a battere un angolo e poi ilie lo tira a cazzo.
davvero… romagnoli altra roba rispetto a guarino e lovato eh
Ma shpendi sa che il pallone si può passare?
Ma
Saporiti che gli ha fatto a Caserta ?
Game over
Marcature dei dc nostri imbarazzanti ragazzi… che schifo
ma IL Calcio Che gli ha fatto a Caserta? Perchè questo con IL Calcio non c’entra nulla
Eh… è stato bello fin che è durato… Partita finita
Riuscirà a pareggiare la squadra? Purtroppo ho molti dubbi….
intanto adorante goal. SE ne piglia una caterva
I ragazzi, ad esser buoni, sono tecnicamente modesti per questa categoria, però mantenendo la concentrazione nonostante sia stato un assedio, non hai lasciato tante occasioni ai lagunari.
Speriamo di reggere e di portare a casa un punto che puo essere decisivo per evitare il terz’ultimo.posto.
purtroppo reggere una intera partita sempre sotto assedio e impossibile, il goal pgima o poi lo subisci semmai diventa fondamentale il primo maggio con l avellino
Io come facciano ad essere in campo dei giocatori come ilie, guarino, ceesay non me lo spiego
senza lilleri, non si lallera! a maggior ragione in B dove le grandi quelli buoni non te li mandano in prestito e i giocatori li devi comprare!
Che vergogna ma non si faranno schifo? A partire da quell ameba di cresta
pagliuca era stato tutta l’estate a chiedere a horis adorante, il quale ad empoli sarebbe venuto a piedi, comprabile con i soldi di gochlichidze…ma qui si vuole fare le nozze con i fichi secchi!
gia’ arrivare ai playout sarebbe una grande cosa, altro che!
Ma lascia fare le Favolette di Adorante , ma secondo te tra Venezia con Stoppa ed Empoli con Pagliuca ….veniva da noi
Bastavano 3 giocatori per bene a Gennaio ed eravamo tranquilli .
È la Presunzione di saper sempre far bene tutto …..il risultato è questo
non c’era giocatore che in estate non sarebbe venuto ad empoli, altro che!
krakow2012…caro amico che vivi in Polonia forse a te non è molto chiaro quale sia la nostra situazione…Adorante aveva un costo di oltre 3 milioni di euro…
Adesso mettere un altra punta, tanto non ha senso difendere il gol di svantaggio…
ma cosa vuoi mettere se non hai un giocatore che dà una palla in profondità o che fà un cross come cristo comanda …gli attaccanti segnano se hanno palloni giocabili se non ne vedono uno puoi far giocare anche Cristiano Ronaldo
Ragazzi ci pigliano a pallonate e per Il c…..
davvero a cose normali questa gara sarebbe 4-0 per il venezia già.. speriamo nel miracolo
per puro cuxo è solo 1-0….. ma quello in panca, c’è? è presente? è vivo?
Una è una squadra forte che sa’ cosa e come farlo , rosa molto forte e con allenatore vero, stadio piccolo e tifoseria calda ….noi siamo un rabbercio in tutto
Ma….se Sphendi fosse stato meno egoista in entrambe le occasioni…forse….
tranquilli si vince la prox🤣😂🤣😂
Ma quel MIRACOLATO in panchina sa che può fare cambi ?
L’impressione è che in fase di impostazione non abbiamo nessuno schema preparato da attuare.
Come se si improvvisasse sempre…
si è avuto piu’ occasioni oggi che in tutto il torneo,gran confusione,ma se si era messa piu’ foga in casa…………..
Forse stai vedendo un altra partita.
Le occasioni le abbiamo avute a Palermo e Frosinone.
Oggi il loro portiere non si è sporcato i guanti.
e la sento alla radio abbi pieta’ !
ovvia rigore per noi. Vediamo
calma… non è così scontato, azione molto confusa
Visto? ahaah ma dai figuriamoci se questo è rigore… ragazzi sognate meno e siate piu realisti dai
ma Che saporiti UN gioca neanche oggi? Tanto bisogna mantenere IL risultado
siamo come i cani in chiesa!
Ma Saportiti che gli ha fatto a Caserta ?
Rigore no, ma il possesso era rimasto a noi ed era angolo.
Come mai l’ha data a loro lo devo capire…
Che schifo!
che schifo!
un mercato estivo da piangere fatto di risparmio e scarti
adorante sarebbe venuto….ma guai a spendere…
società assente
che rabbia che rabbia
togliere sphendi
son finiti i tempi in cui venivano i giocatori come caputo,si ritorna nella melma della serie c!
ovvia con Nasti, è proprio finita….
Nasti in Campo. addio nini. ora si gioca in 10
Sarà felice la family si è fatto di tutto per retrocedere e anche stavolta hanno centrato l obiettivo
Ma sono proprio curioso di vedere cosa succederà l anno prossimo
si rimane al timone a dirigere e buscare,poi se arriva qualcuno bene senno’ si riportano gli incartamenti in comune……………….
Oggi gli puoi dire poco alla squadra ..
Sono 6 volte più forti di noi ..
Si sapeva 4 mesi fa che a Venezia avremmo perso
ho capito Fred ma si poteva provare a fare giocare saporiti invece Di quell irritante Di Ilie. Avrei voluto scrivere UN altra Cosa ma mi bloccano IL commento
nulla non succederá nulla. Bisogna ma fargli capire Che I tifoso veri Hanno perso la pazienza
si pero’ come sempre le figure di m….a si sono fatte con quelle dietro te,la cosa fa ancora piu’ inc…..e.
romagnoli ci ha fatto capire quanto sono scarsi lovato e guarino, altro che!
È finita come doveva finire…. basta, mi sono rotto i coglixni!!!!
L anno prossimo altro che stadio
Miracolo se saremo ai nastri di partenza
con tutti i soldi intascati nelle ultime due stagioni ? ma via
E’ due anni che non spendono
fine partita fine calcio che conta a Empoli
retrocessione che fa male
riprendiamo Dionisi per le ultime due
ritiro fino a fine campionato
che schifo ragazzi
E menomale, non se ne può più di questa mediocrità….. basta, quando è troppo è troppo …. comunque Caserta via da stasera… mammina che zucchina che è….
ora quando tornano a Empoli mi raccomando applauditeli
mi viene da piangere!!!….ma Elia? lo ha toccato un pallone???
che tristezza… ci fossero stati i nostri ultras avrebbero applaudito anche stasera ne sono sicuro. Ora aspettiamo i 5.5 e 6 in pagella dai
E serie C sia
saporiti entra ora???????? noooo questo è da mandarlo via senza farlo arrivare a Empoli.
Abbiamo sperato di vedere le nane in B per far capire chi comanda in Toscana e ora si rischia la C..e le nane si stanno salvando in ciabatte; abbiamo molti più tifosi di quei violacei, abbiamo un’altra storia, siamo la squadra più rodata della Toscana, perché ridirai così caro Corsi?
SERIE C
Siamo sincero, tra loro e noi al momento ci sono due categorie di differenza.
La cosa triste è vedere che l’idea di calcio che ci ha reso onori, meriti e risultati, ormai non si veda più dalle nostre parti.
Francamente non abbiamo dato mai l’idea di poterla riprendere.
Sì continua con le palle alte, senza una idea di gioco, sembra di improvvisare, non si fanno tre passaggi di fila.
Se si dovrà resettare, mi auguro giocatori tecnici ed allenatore giochista.
Ormai sono anni che non ci divertiamo più…
questa non è una retrocessione, è la fine dell’Empoli come lo abbiamo conosciuto negli ultimi 30 anni o addirittura 43 anni (dalla promozione in B dell’83).… l’Empoli sprofonderà nel calcio minore, in serie C e poi chissà….
Hai ragione e pensare che abbiamo il triplo di tifosi delle nane e che Empoli è molto più conosciuta nel mondo di Firenze!
Ma che fumi emp 94 ? roba bona è?
É uno che usa il mio Nick
E menomale, speriamo…. un bagno d’umiltà a chi pensava alla promozione prima e ai playoff dopo…. la C è più che meritata….
non vinci nemmeno con l’avellino,altro che play out !
famiglia corsi levatevi di c u lo
eeeeehhhhh si quando si fa calcio e fatto bene questi sono i RESULTATI
Una tristezza unica vedere la nostra squadra la più tifata e titolata della Toscana ridursi così!
Avanti Empoli state calpestando la nostra storia!
perchè usi il mio nick? mah…
Perché usi tu il mio nick? Boh..abbiamo invaso anche Venezia oggi ma non ho servito, la squadra più amata e titolata del centro Italia sta per sparire
Si sta profilando lo scenario migliore per questi giocatori.
Retrocessione a monza con ritorno ad empoli in piena notte senza quindi alcun minimo di contestazione.
Detto questo caserta è il peggiore per distacco.
Tentare la mossa disperata con tonelli e tavano in panchina che in questo momento stanno allenando le giovanili che almeno forse darebbero un po di attaccamento.
C’è da vincere contro l avellino per arrivare ai playout.
Con un pari vai giù diretto.
Non si meritano nemmeno una contestazione, ma un Castellani VUOTO!!!!!!
Quando, ragazzi felici, andavamo alla scuola
Con la cartella a tracolla ed in tasca la mela
Per il futuro avevamo un vestito di gala
Quante speranze di gloria, di celebrità
Ma inesorabile il tempo tracciava il cammino
E a testa china anneghiamo nel nostro destino
Addio, sogni di gloria
Addio, castelli in aria
👏👏👏
Dai che la pena sta’ per finire , anche la presa x il cu…. di questa società che con tutti i soldi che ha incassato negli ultimi anni ha fatto una squadra di raccattati.
Sono d’accordo e pensare che l’anno scorso avevamo una rosa quasi da europa in serie A e ora stiamo per sparire!
Vabbè continui a usare il mio Nick… bho
io aspetto il messaggio di Tommy l’ultrà…..
Claudio villa
Con questo allenatore in confusione, per me faremo max un punto. Basterà per il playout?
Famiglia Corsi, levatevi dalle pa…lle, missione compiuta. Maledetti voi, e chi vi ha sempre perdonato ogni cosa.
Ossia tutta la stampa empolese, ath os, ultras vari, P E e tanti tifosi
👏👏👏👏👏.
Ma tutti quelli che continuano a parlare e dare colpa agli allenatori…ne abbiamo cambiati 3…di cui uno con grande esperienza sia di A che di B…lo sanno che allenatore ha l’Entella?…lo sanno che allenatore ha il Pescara?…lo sanno che allenatore ha il Mantova?…lo sanno che allenatore ha il Padova?…ancora non avete capito che sono i calciatori fra i più scarsi di tutta la categoria…tutti avevamo molte speranze all’inizio invece purtroppo la nostra si è rivelata forse la squadra più scarsa di tutta la B…questa è la realtà…neanche Gasperini riuscirebbe a cavare qualcosa da questi!
Ragazzi, statistiche di fine partite: 82 passaggi.
Questa è la sintesi del calcio espresso oggi ed in buona parte della stagione…
ma quest’anno forse non ne abbiamo azzeccata una…. speriamo che almeno la seri C la facciamo.
99% Serie C e pure meritata. Anno prossimo che sia salvezza o retrocessione rivoluzione necessaria
Era importante evitare la goleada oggi, per mantenere un ristretto vantaggio sulla differenza reti ad esempio sul Sud Tirol, che il Venezia ha i giocatori veri, e in Serie A, con questa identica rosa sarebbe in lotta per la salvezza per evitare il terzultimo posto con Lecce, Cremonese, Cagliari. Noi abbiamo una rosa da 4°-5° posto in Lega Pro. Con questi vincere una partita in B diventa un miracolo, ma tentare venerdì, contro ogni logica e tutti i pronostici, non nuoce. Evitare la retrocessione diretta resta, comunque, un’impresa possibile, ma sinceramente dipende per l’80% dalle ipotetiche mancate vittorie di quei quattro che si ostinano, e sono riusciti inspiegabilmente, a starci dietro.
Cosa sarà successo con Saporiti? Era l’unico in forma e ha fatto un minuto nelle ultime tre partite…
A questi punti se proprio uno vuole perder tempo a sperare, sarebbe un successo fare i play out, anziché la retrocessione diretta!
Oggi risultati favorevoli almeno possiamo rischiare di giocare in play out da quintultimi…
Entella c’è superiore meglio averla evitata …
speriamo una tra Bari , Reggiana , o Sud Tirol…
la propieta deve andarsene..anno fatto il suo tempo ora basta è l ora di lasciarci in pace..due anni orribili..verranno solo ricordati per questo..penosi
Esatto…..siate stramaledetti.
Per me il rigore c’era però: già il Venezia è forte, perché aiutarlo così? Tanto per dire qualcosa eh….
Enrico te avevi detto che l’Entella perdeva
Sono anni che con lo stadio ci ha tritato i cog…ni. Se si retrocede perlomeno questa farsa finisce dopodiche’ puoi anche demolirlo e farci un parco giochi. Per la serie D basta il nuovo stadio Coop.
Ho detto che ci si salva con 40 punti e vedrai …
quella l’ho sparate troppo grossa …
Entella superiore a noi…
Guardando risultati e calendario, se venerdì non vinci vai di sotto senza passare dal playout. Se invece fai i 3 punti il playout è sicuro.
Basta vincere una tra Avellino o Monza …
1 in qualche maniera …
vediamo se a questo giro c’è il coraggio di mettere le pagelle…. tutti 4, il Mister 2 (in totale confusione, ma è del mestiere?)
Prossimo anno se retrocedi purtroppo non ti iscrivi salvo intervento di aziende benefattrici…….! Amen
La speranza è l’ultima a morire
Finché c’è vita c’è speranza
La palla è rotonda
Mai dire mai
Sempre e comunque forza Empoli
rosso di sera, beltempo si spera….
Perri di Roma….. o bravo Rocchi! missione compiuta ma ora ti serve un buon avvocato mi sa.
Pagliuca media punti 1,29
Dionisi 1,00
Caserta 0,66
Ma bisogna compattarsi tutti fino a venerdì. Venerdì 1° maggio finiremo di patire o cominceremo a vivere
Scusate, chi c’era su Adorante nell’ occasione del gol?
Quando hanno preso Caserta sicuro che è successo come oronzo Cana
Perdere e perderemo e saporiti fuori
E così sia
Almeno ci rido su
Al momento siamo messi meglio di dopo la partita dell’ Entella , se una tra Pescara e Reggiana aveva vinto eri retrocesso …
ora ti giochi qualcosa …
appena tre anni fa di questo periodo stavamo battendo la Juventus 4a1 al Castellani……. solo tristezza, inutile aggiungere altro. Speriamo almeno di poter tornare un giorno almeno in serie b.😥😥😥😥😥😥😥
Altre volte abbiamo giocato molto peggio, oggi c’è poco da rimproverare ai ragazzi. Almeno io l’ho vista così.
bravi ragazzi…noi ci crediamo…basta mezze frasi…questi ragazzi sono da p…. nel c… sempre
A sentire I giocatori parlare viene voglia Di batterli ni Muro. Ancora non si Sono resi conto Che si va in C