Brutte notizie per l’Empoli arrivano dal ritiro della Nazionale Italiana Under 21. Il difensore Mattia Viti ha subito un infortunio e ha dovuto lasciare il ritiro. La Federazione comunicherà in seguito il sostituto in vista dell’importante sfida di martedì prossimo con l’Irlanda.

Da capire ancora l’entità del problema e i relativi tempi di recupero. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto agli esami strumentali con la speranza di tutti i tifosi azzurri che possa essere niente di grave.