Quella odierna è stata la giornata delle prime parole azzurre di Davide Nicola. Il neo tecnico di Monteboro ha fatto capire bene quelli che saranno i principi motivazionali che dovranno essere usati per far leva sul gruppo e lo ha fatto con parole forti, decise, pungenti ma assolutamente mai scomposte e sempre ben ragionate e razionalizzate. Un Nicola che invece ha voluto essere molto più abbottonato nel parlare di campo, di moduli, di uomini. In questo ha voluto precisare che è una scelta precisa e ponderata, chiosando sul fatto che i perché di questa scelta odierna (ovviamente lo giustifichiamo e speriamo che possa essere produttiva) li capiremo ben presto. Ma dubbi sul carattere di questo uomo non ce ne sono, ed anche gli allenamenti aperti avevano fatto vedere un tecnico molto partecipativo e con le redini già ben salde in mano. Ovviamente di punti interrogativi ce ne sono tanti, e non ce ne voglia lo stesso Nicola che dovrà trasformare, in tempi abbastanza brevi, in fatti quelle che sono state le odierne parole più che apprezzate. Il primo, come ormai detto più e più volte, è legato proprio al modulo visto che vanno “scontrandosi” le due filosofie: da una parte un allenatore che ha nel 3-5-2 i suoi maggiori successi, dall’altra parte una squadra costruita con il caposaldo della difesa a quattro, oltre che un ambiente (il nostro) abbastanza allergico alla difesa a tre. Vedremo già domani, anche se poi sarà nel medio periodo che si capiranno meglio le cose, se sarà la squadra a “nicolarizzarsi” o invece sarà il tecnico ad “adeguarsi” all’attuale materiale umano.

Il tempo non è certo il migliore degli alleati. Diciotto partite nelle quali l’Empoli è chiamato a fare almeno 22 punti, un girone di ritorno che dovrà essere praticamente perfetto. Soprattutto in quelle gare “alla portata”, tornando magari a sfruttare il fattore casa che ad oggi è davvero esiguo per punti portati, ci dovrà essere l’atteso switch. E la partita di domani è già di quelle da non sbagliare, è già di quelle in cui non ci possiamo permettere di perdere. Anche un pari potrebbe essere bottino avaro. Certo, ad un nuovo allenatore dovrà esser dato quel tempo sufficiente per poter entrare dentro al nucleo del gruppo e far sempre più sua la squadra, ma Nicola è il primo a sapere che ogni secondo, di qui a maggio, è prezioso. L’impresa si può fare, lui ne ha già fatte un paio degne di tutto rispetto. Sicuramente l’ultima, quella di Salerno nel 2022 va proprio a dimostrare, punti alla mano, che si può cambiare radicalmente la storia di una stagione che sembrava segnata. Diciotto punti in quindici partite, questo quanto riportato dall’attuale nostro tecnico in granata, una media di 1,20 punti a partita: esattamente quello che serve all’Empoli adesso per fare gli agognati ventidue punti. Ovviamente però non basterà l’effetto Nicola, e con grande umiltà è anche lo stesso tecnico a ribadire più volte che non è mai un uomo solo a poter scrivere la storia. Servirà una crescita esponenziale e virtuosa da parte della squadra, che adesso – mai ne avessi avuti – non ha alibi. Pietro Accardi, introducendo il nuovo allenatore, si rivolge proprio ai calciatori facendo capire che la volontà è una sola e deve essere rivolta alla salvezza.

Difficile, davvero difficile poter anche solo immaginare come domani gli azzurri daranno il via alla gara con il Monza. Si può parlare solo di sensazioni, per il poco visto e facendo la conta degli assenti, che sono sempre tanti. E’ ipotizzabile che se dovesse esserci un cambiamento tattico questo avvenga gradatamente, e quindi domani dovremmo rivedere la nostra solita difesa a quattro. Parlavamo delle assenze, in queste c’è da capire Tommaso Baldanzi se potrà essere a disposizione e dare – anche in corso d’opera – una fattiva mano alla squadra. Davanti siamo davvero contati, con Caputo, Destro ed anche Cancellieri fuori. Si potrebbe rivedere quanto visto a Verona, poi starà a Davide Nicola andare a trovare correttivi ed eventuali variazioni al tema offensivo. Ci si aspetta però Zurkowski dal primo minuto. Cerri, cosi come il giovane difensore georgiano Goglichidze, sarà già disponibile e chissà che non lo si possa vedere per uno scampolo di partita. Servirà far bene, servirà attenzione e maggiore precisione. Servirà provare ad entrare quanto prima nel mondo di Nicola, facendo tesoro di quella cazzimma che oggi (cosi come nel lavoro quotidiano) non ha lesinato, dote che si spera possa arrivare dentro il dna di una squadra che troppe volte ha invece palesato l’antitesi. Terzo cambio in panchina, si apre una nuova storia, adesso è davvero vietato sbagliare!