Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

LA CRISI DI RISULTATI AZZURRI – Empoli in flessione di risultati: toscani senza successi da 8 turni, con score – al momento – di 3 pareggi e 5 sconfitte. Ultima vittoria a Napoli, 1-0 lo scorso 12 novembre.

IL GENNAIO-NO DI MISTER NICOLA – Gennaio mese “no” per le squadre di Nicola. Media di 0,76 punti partita con bilancio formato da 4 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte in 30 match disputati.

LE CIFRE AZZURRE 2023/24 – Empoli ancora senza espulsioni subite dopo 20 turni, come Torino, Juventus, Inter e Fiorentina, squadra più “fortunata” con 2 autogol in favore nella serie A 2023/24 e compagine che manda in rete meno giocatori (7, pari a Bologna, Torino e Verona) e che calcia meno rigori (1 soltanto, come Genoa, Atalanta, Torino e Salernitana), infine attacco più anemico del torneo (11 soli gol segnati).

LE SOSTITUZIONI DI COLPANI – Andrea Colpani giocatore plurisostituito nella A 2023/24: 17 le sue uscite anzitempo.

MONZA SVAGATO NEI PRIMI 15’ DI GIOCO – Il Monza ha subito 9 gol su 25 totali nei primi 15’ di gioco.

AKPA AKPRO E MALDINI GLI EX DELLA GARA – Sono due gli ex azzurri oggi nel Monza: Jean-Daniel Akpa-Akpro ha giocato a Empoli la scorsa stagione, mettendo assieme 19 presenze e 1 gol; Daniel Maldini ha invece vestito la maglia azzurra nella prima parte di questa stagione, per un totale di 7 presenze.

EMPOLI E MONZA IMBATTUTE IN CAMPIONATO CON L’ARBITRO GIUA – Antonio Giua di Olbia l’arbitro Empoli-Monza. Il fischietto sardo ha diretto 47 gare in Serie A, 5 in questa stagione e conta cinque i precedenti con gli azzurri: il successo per 3-2 sul campo della Virtus Entella dell’ottobre del 2017, la sconfitta 3-2 nella gara di Coppa Italia con il Napoli del gennaio del 2021, il pareggio in casa del Monza per 1-1 del febbraio dello stesso anno, il pari, 3-3, sul campo della Lazio del gennaio del 2022 ed il 2-2 con lo Spezia del febbraio dello scorso anno. Sono 6 i precedenti con il Monza con 3 vittorie e tre pareggi.

UN SOLO PRECEDENTE TRA NICOLA E PALLADINO – Secondo confronto tecnico ufficiale fra Davide Nicola e Raffaele Palladino: nella serie A dell’anno scorso Monza-Salernitana 3-0 il precedente. Identico l’arbitro: Giua di Olbia, come oggi in Empoli-Monza

NICOLA IN SVANTAGGIO CON IL MONZA – Davide Nicola alla sesta sfida da allenatore contro il Monza: bilancio di 1 successo del neo-coach azzurro, 1 pareggio e 3 affermazioni brianzole.

TRA PALLADINO E L’EMPOLI VINCE SEMPRE CHI GIOCA IN CASA – Raffaele Palladino alla quarta sfida da allenatore contro l’Empoli: vince sempre chi gioca in casa, senza pareggi, con coach biancorosso avanti 2 successi ad 1.