Introdotto dal DS azzurro Pietro Accardi, che ha portato la voce della società spiegando le motivazioni dell’avvicendamento in panchina, ha parlato in conferenza stampa il nuovo tecnico azzurro. Davide Nicola, in un mix tra propria prestazione e presentazione del match di domani, ha risposto alle domande dei tanti giornalisti presenti in sala stampa. Vi proponiamo la conferenza stampa in versione integrale. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi.