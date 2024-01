Derby amaro per gli azzurri che perdono 3-0 il derby giocato a Petroio contro la Fiorentina. Succede tutto nel secondo tempo. Derby fatto giocare ai nostri con la terza maglia, in casa, una cosa alla quale non ci vogliamo mai abituare e ci spiace invece che in società ci sia a chi questo piace, molto. Vediamo le immagini salienti della gara. Da dire che la Primavera azzurra è in caduta libera con la quarta sconfitta consecutiva. In classifica siamo dodicesimi con 22 punti, due lunghezza avanti ai viola che erano in crisi.