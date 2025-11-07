Campionato Primavera 2
8a giornata
EMPOLI – Catanzaro
Sabato 8 novembre – ore 12.30
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Avellino
|–
|Salernitana
|Sabato 8 novembre
|14.30
|Bari
|–
|Crotone
|Domenica 9 novembre
|15.00
|Benevento
|–
|Pescara
|Sabato 8 novembre
|14.30
|Cosenza
|–
|Ascoli
|Sabato 8 novembre
|11.00
|Perugia
|–
|Monopoli
|Sabato 8 novembre
|15.30
|Pisa
|–
|Ternana
|Sabato 8 novembre
|14.30
|Spezia
|–
|Palermo
|Sabato 8 novembre
|14.30
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 9a Giornata
Palermo – EMPOLI
Lunedì 10 novembre – ore 11.00
A Carini (PA) – Pasqualino Stadium
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 8a Giornata
Delfino Pescara – EMPOLI
Domenica 9 novembre – ore 13.00
A Città Sant’Angelo (PE) – Poggio degli Ulivi Campo 2
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 8a Giornata
Delfino Pescara – EMPOLI
Domenica 9 novembre – ore 11.00
A Città Sant’Angelo (PE) – Poggio degli Ulivi Campo 2
Prima vincono gli azzurrini e dopo i grandi.