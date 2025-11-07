 

Campionato Primavera 2

8a giornata

 

EMPOLI – Catanzaro

Sabato 8 novembre   – ore 12.30

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Avellino Salernitana Sabato 8 novembre 14.30
Bari Crotone Domenica 9 novembre 15.00
Benevento Pescara Sabato 8 novembre 14.30
Cosenza Ascoli Sabato 8 novembre 11.00
Perugia Monopoli Sabato 8 novembre 15.30
Pisa Ternana Sabato 8 novembre 14.30
Spezia Palermo Sabato 8 novembre 14.30

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 9a Giornata

Palermo – EMPOLI

Lunedì 10 novembre –  ore 11.00

A Carini (PA) – Pasqualino Stadium

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 8a Giornata

Delfino Pescara – EMPOLI

Domenica 9 novembre –  ore 13.00

A Città Sant’Angelo (PE) – Poggio degli Ulivi Campo 2

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 8a Giornata

Delfino Pescara – EMPOLI

Domenica 9 novembre –  ore 11.00

A Città Sant’Angelo (PE) – Poggio degli Ulivi Campo 2

Fabrizio Fioravanti

