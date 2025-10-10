Campionato Primavera 2
Il Campionato osserverà un turno di riposo
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 6a Giornata
Lazio – EMPOLI
Domenica 12 ottobre – ore 13.30
A Roma – Salaria Sport Village
Girone C – 7a Giornata
Pescara – EMPOLI
Mercoledì 15 ottobre – ore 11.30
A Città Sant’Angelo (PE) – Poggio degli Ulivi-Campo 2
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 5a Giornata
EMPOLI – Roma
Domenica 5 ottobre – ore 13.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 5a Giornata
EMPOLI – Roma
Domenica 5 ottobre – ore 11.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro