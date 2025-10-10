Campionato Primavera 2

Il Campionato osserverà un turno di riposo

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 6a Giornata

Lazio – EMPOLI

Domenica 12 ottobre –  ore 13.30

A Roma – Salaria Sport Village

 

Girone C – 7a Giornata

Pescara – EMPOLI

Mercoledì 15 ottobre –  ore 11.30

A Città Sant’Angelo (PE) – Poggio degli Ulivi-Campo 2

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 5a Giornata

EMPOLI – Roma

Domenica 5 ottobre –  ore 13.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 5a Giornata

EMPOLI – Roma

Domenica 5 ottobre –  ore 11.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

