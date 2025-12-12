PRIMAVERA 2

12a giornata

 

Palermo – EMPOLI

Sabato 13 dicembre   – ore 14.30

A Carini (PA) – Pasqualino Stadium

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Catanzaro Sabato 13 dicembre 11.30
Avellino Pisa Sabato 13 dicembre 14.30
Bari Ternana Sabato 13 dicembre 14.30
Crotone Cosenza Sabato 13 dicembre 11.30
Monopoli Benevento Sabato 13 dicembre 14.30
Salernitana Perugia Sabato 13 dicembre 14.30
Spezia Pescara Sabato 13 dicembre 11.30

 –

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 13a Giornata     (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)

Avellino – EMPOLI

Domenica 14 dicembre –  ore 11.00

A Atripalda (AV) – Centro Sportivo Valleverde

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 12a Giornata

EMPOLI – Avellino

Domenica 14 dicembre –  ore 13.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 12a Giornata

EMPOLI – Avellino

Domenica 14 dicembre –  ore 11.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

Articolo precedenteKombat™ Ball invernale sui campi della Serie BKT
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here