Campionato Primavera 2
2a giornata
Pisa – EMPOLI
Sabato 20 settembre – ore 12.30
A Peccioli (PI) – Stadio Pagni
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Spezia
|sabato 20 settembre
|11.00
|Avellino
|–
|Crotone
|sabato 20 settembre
|15.00
|Benevento
|–
|Cosenza
|sabato 20 settembre
|15.00
|Catanzaro
|–
|Pescara
|sabato 20 settembre
|14.00
|Monopoli
|–
|Salernitana
|sabato 20 settembre
|15.00
|Palermo
|–
|Bari
|sabato 20 settembre
|11.00
|Ternana
|–
|Perugia
|sabato 20 settembre
|15.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 4° Giornata
Roma – EMPOLI
Domenica 21 settembre – ore 11.00
A Roma – Centro Sportivo Fulvio Bernardini
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 2a Giornata
L’Empoli osserverà il suo turno di riposo
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 1a Giornata
L’Empoli osserverà il suo turno di riposo