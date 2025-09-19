Campionato Primavera 2 

2a giornata

 

Pisa – EMPOLI

Sabato 20 settembre   – ore 12.30

A Peccioli (PI) – Stadio Pagni

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Spezia sabato 20 settembre 11.00
Avellino Crotone sabato 20 settembre 15.00
Benevento Cosenza sabato 20 settembre 15.00
Catanzaro Pescara sabato 20 settembre 14.00
Monopoli Salernitana sabato 20 settembre 15.00
Palermo Bari sabato 20 settembre 11.00
Ternana Perugia sabato 20 settembre 15.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 4° Giornata

Roma – EMPOLI

Domenica 21 settembre –  ore 11.00

A Roma – Centro Sportivo Fulvio Bernardini

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 2a Giornata

L’Empoli osserverà il suo turno di riposo

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 1a Giornata

L’Empoli osserverà il suo turno di riposo

Fabrizio Fioravanti

