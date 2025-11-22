Campionato Primavera 2
9a giornata
Pescara – EMPOLI
Domenica 23 novembre – ore 15.00
A Città Sant’Angelo (PE) – Centro Sportivo Poggio degli Ulivi
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Crotone
|Sabato 22 novembre
|11.00
|Catanzaro
|–
|Avellino
|Sabato 22 novembre
|11.00
|Cosenza
|–
|Spezia
|Sabato 22 novembre
|11.00
|Palermo
|–
|Monopoli
|Sabato 22 novembre
|11.00
|Perugia
|–
|Bari
|Sabato 22 novembre
|11.30
|Pisa
|–
|Benevento
|Sabato 22 novembre
|14.30
|Ternana
|–
|Salernitana
|Sabato 22 novembre
|14.30
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 11a Giornata
Bari – EMPOLI
Domenica 23 novembre – ore 13.30
A Bari – Campo Sportivo San Pio
UNDER 16 Serie A e B
Il Campionato osserverà un turno di riposo
UNDER 15 Serie A e B
Il Campionato osserverà un turno di riposo
Città Sant’ Angelo, non Cotta’
Pescara Empoli il 23 ottobre? un po indietro.
poi sugli under 17 bari-empoli-frosinone ?
Sarà l’aria del Natale….