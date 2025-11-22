Campionato Primavera 2

9a giornata

 

Pescara – EMPOLI

Domenica 23 novembre   – ore 15.00

A Città Sant’Angelo (PE) – Centro Sportivo Poggio degli Ulivi

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Crotone Sabato 22 novembre 11.00
Catanzaro Avellino Sabato 22 novembre 11.00
Cosenza Spezia Sabato 22 novembre 11.00
Palermo Monopoli Sabato 22 novembre 11.00
Perugia Bari Sabato 22 novembre 11.30
Pisa Benevento Sabato 22 novembre 14.30
Ternana Salernitana Sabato 22 novembre 14.30

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 11a Giornata

Bari – EMPOLI 

Domenica 23 novembre –  ore 13.30

A Bari – Campo Sportivo San Pio

 

UNDER 16 Serie A e B

Il Campionato osserverà un turno di riposo

 

UNDER 15 Serie A e B

Il Campionato osserverà un turno di riposo

Fabrizio Fioravanti

