Campionato Primavera 2

10a giornata

 

EMPOLI – Cosenza

Sabato 29 novembre   – ore 12.30

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Avellino Ascoli Sabato 29 novembre 11.00
Bari Pescara Sabato 29 novembre 14.30
Crotone Perugia    Sabato 29 novembre 14.30
Monopoli Ternana Sabato 29 novembre 14.30
Palermo Pisa Sabato 29 novembre 14.30
Salernitana Benevento Sabato 29 novembre 12.00
Spezia Catanzaro Sabato 29 novembre 11.30

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato osserverà un turno di riposo

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 10a Giornata

Fiorentina – EMPOLI

Domenica 30 novembre –  ore 16.30

A Bagno a Ripoli (F) – Viola Park

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 10a Giornata

Fiorentina – EMPOLI

Domenica 30 novembre –  ore 14.30

A Bagno a Ripoli (F) – Viola Park

Fabrizio Fioravanti

