Campionato Primavera 2
10a giornata
EMPOLI – Cosenza
Sabato 29 novembre – ore 12.30
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Avellino
|–
|Ascoli
|Sabato 29 novembre
|11.00
|Bari
|–
|Pescara
|Sabato 29 novembre
|14.30
|Crotone
|–
|Perugia
|Sabato 29 novembre
|14.30
|Monopoli
|–
|Ternana
|Sabato 29 novembre
|14.30
|Palermo
|–
|Pisa
|Sabato 29 novembre
|14.30
|Salernitana
|–
|Benevento
|Sabato 29 novembre
|12.00
|Spezia
|–
|Catanzaro
|Sabato 29 novembre
|11.30
–
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato osserverà un turno di riposo
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 10a Giornata
Fiorentina – EMPOLI
Domenica 30 novembre – ore 16.30
A Bagno a Ripoli (F) – Viola Park
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 10a Giornata
Fiorentina – EMPOLI
Domenica 30 novembre – ore 14.30
A Bagno a Ripoli (F) – Viola Park