 Campionato Primavera 2

11a giornata

  

EMPOLI – Salernitana

Domenica 7 dicembre   – ore 12.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Benevento Palermo Sabato 6 dicembre 14.30
Catanzaro Crotone Sabato 6 dicembre 14.30
Cosenza Bari Sabato 6 dicembre 14.30
Perugia Spezia Sabato 6 dicembre 14.30
Pescara Avellino Sabato 6 dicembre 11.30
Pisa Monopoli Sabato 6 dicembre 12.00
Ternana Ascoli Sabato 6 dicembre 14.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 12a Giornata

EMPOLI – Juve Stabia

Domenica 7 dicembre –  ore 16.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 11a Giornata

Bari – EMPOLI

Domenica 7 dicembre –  ore 12.15

A Gioia Del Colle (BA) – Campo “Pasquale Martucci”

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 11a Giornata

Bari – EMPOLI

Domenica 7 dicembre –  ore 10.00

A Gioia Del Colle (BA) – Campo “Pasquale Martucci”

Fabrizio Fioravanti

