Campionato Primavera 2
11a giornata
EMPOLI – Salernitana
Domenica 7 dicembre – ore 12.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|Benevento
|Palermo
|Sabato 6 dicembre
|14.30
|Catanzaro
|Crotone
|Sabato 6 dicembre
|14.30
|Cosenza
|Bari
|Sabato 6 dicembre
|14.30
|Perugia
|Spezia
|Sabato 6 dicembre
|14.30
|Pescara
|Avellino
|Sabato 6 dicembre
|11.30
|Pisa
|Monopoli
|Sabato 6 dicembre
|12.00
|Ternana
|Ascoli
|Sabato 6 dicembre
|14.00
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 12a Giornata
EMPOLI – Juve Stabia
Domenica 7 dicembre – ore 16.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 11a Giornata
Bari – EMPOLI
Domenica 7 dicembre – ore 12.15
A Gioia Del Colle (BA) – Campo “Pasquale Martucci”
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 11a Giornata
Bari – EMPOLI
Domenica 7 dicembre – ore 10.00
A Gioia Del Colle (BA) – Campo “Pasquale Martucci”