08Campionato Primavera 2

22a giornata

 

Catanzaro – EMPOLI

Domenica 8 marzo   – ore 14.30

A Catanzaro – Stadio “Andrea Curto”

 

GARA GIORNO ORA
Avellino Benevento    
Bari Monopoli    
Cosenza Pisa    
Palermo Ascoli    
Perugia Pescara    
Spezia Salernitana    
Ternana Crotone    

– 

UNDER 17 Serie A e B

L’Empoli osserverà il suo turno di riposo

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 21a Giornata

EMPOLI – Delfino Pescara

Domenica 8 marzo –  ore 13.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 21a Giornata

EMPOLI – Delfino Pescara

Domenica 8 marzo –  ore 11.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

