08Campionato Primavera 2
22a giornata
Catanzaro – EMPOLI
Domenica 8 marzo – ore 14.30
A Catanzaro – Stadio “Andrea Curto”
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Avellino
|–
|Benevento
|Bari
|–
|Monopoli
|Cosenza
|–
|Pisa
|Palermo
|–
|Ascoli
|Perugia
|–
|Pescara
|Spezia
|–
|Salernitana
|Ternana
|–
|Crotone
–
UNDER 17 Serie A e B
L’Empoli osserverà il suo turno di riposo
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 21a Giornata
EMPOLI – Delfino Pescara
Domenica 8 marzo – ore 13.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 21a Giornata
EMPOLI – Delfino Pescara
Domenica 8 marzo – ore 11.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro