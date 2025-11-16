Campionato Primavera 2

Il Campionato ha osservato un turno di sosta

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 10a Giornata

EMPOLI – Frosinone                 5  – 1

Gol:  10’ Orlandi (E)14’ Perillo (E) – 19’ Covelli (E) – 20’ Taddei (F)

– 21’ Perillo (E) -28’  Perillo (E)

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 9a Giornata

EMPOLI – Frosinone         3 – 2

Gol: 9’ Mazzantini (E) – 18’ Lodi (E) – 22’ Balan (F) – 34’ Sisillo (F) – 65’ Savelli (E)

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 9a Giornata

EMPOLI – Frosinone         6 – 0

Gol: 4’ Menucagli – 7’ Kbi Bi Koffi – 26’ Chico – 47’ e 58’ Merlin – 67’ Cristiano

