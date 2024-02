L’ex allenatore azzurro, Paolo Zanetti, che ha lanciato da titolare Tommaso Baldanzi nell’agosto del 2022, ha rilasciato un’intervista nell’edizione di oggi del Corriere dello Sport parlando proprio del giocatore.

«Ho notato durante l’estate sia lui che Fazzini. Mi sono accorto che Tommaso aveva qualità diverse dalla media e che meritava di accorciare i tempi d’inserimento nella prima squadra. Non è stato difficile».

Quali sono le sue doti principali?

«È rapido e tecnico nello stretto. In più ha un bel tiro. Ma l’aspetto che più colpisce è la personalità: tanto è timido e riservato nella vita, quanto è sfrontato e spigliato in campo. Per lui giocare in allenamento o in uno stadio pieno non fa differenza».

Qual è il suo ruolo Ideale?

«E’ un 10 classico, uno dei pochi rimasti. Per me può giocare trequartista in un 4-3-1-2 o sotto punta nel 4-2-3-1. Ma può anche imparare a fare la mez­zala, certo con caratteristiche offensive».

Sarà il vice Dybala in un 4-3-3 ibrido?

«Per me può anche integrarsi con Dybala, non essere solo la sua alternativa. Di sicuro ha molti margini di miglioramento e con un allenatore come De Rossi crescerà anche in una posizione nuova».

I suoi limiti?

«Deve rinforzarsi sotto l’aspetto fisico, mettere un po’ di potenza nelle gambe: cosi diventerà forte anche in progressione, a campo aperto, non solo nel palleggio e nel dribbling».