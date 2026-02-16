L’Empoli sta attraversando un periodo “nero” per quanto riguarda i risultati e anche i numeri lo certificano. Nelle ultime 6 uscite, cioè da quando è iniziato il girone di ritorno, la squadra azzurra ha ottenuto soltanto due punti, frutto di due pareggi interni con Modena e Reggiana e ben quattro sconfitte. Numeri da incubo in cui è difficile fare peggio, un passo, inutile nasconderlo, da retrocessione diretta. Inoltre da ieri sera c’è un dato preoccupante analizzando proprio il girone di ritorno; la squadra di Dionisi ha il rendimento peggiore di tutta la Serie B, anche il Pescara, che si trova all’ultimo posto in classifica, con la vittoria a Avellino ha migliorato questo dato avendo ottenuto quattro punti come il Bari e il Padova. Cinque punti per Spezia e Reggiana, sei per l’Entella e il Cesena, sette per il Mantova e la Carrarese mentre l’altra squadra in grande crisi è l’Avellino che ha ottenuto tre punti nelle ultime sei gare giocate. Al primo posto troviamo il Venezia con quindici punti, a seguire con quattordici Palermo, Monza e il sorprendente Sudtirol.

Per l’Empoli urge un cambio di passo importante per evitare di essere risucchiato in zona pericolo, in questo caso però il calendario non aiuta; venerdì trasferta contro un Frosinone in corsa per la promozione diretta, poi al Castellani il Cesena in piena zona playoff, successivamente doppia trasferta consecutiva a Bari e Catanzaro……la speranza è che possa arrivare una vittoria il prima possibile per classifica e per il morale della squadra. Ecco la graduatoria del girone di ritorno: