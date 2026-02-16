L’Empoli sta attraversando un periodo “nero” per quanto riguarda i risultati e anche i numeri lo certificano. Nelle ultime 6 uscite, cioè da quando è iniziato il girone di ritorno, la squadra azzurra ha ottenuto soltanto due punti, frutto di due pareggi interni con Modena e Reggiana e ben quattro sconfitte. Numeri da incubo in cui è difficile fare peggio, un passo, inutile nasconderlo, da retrocessione diretta. Inoltre da ieri sera c’è un dato preoccupante analizzando proprio il girone di ritorno; la squadra di Dionisi ha il rendimento peggiore di tutta la Serie B, anche il Pescara, che si trova all’ultimo posto in classifica, con la vittoria a Avellino ha migliorato questo dato avendo ottenuto quattro punti come il Bari e il Padova. Cinque punti per Spezia e Reggiana, sei per l’Entella e il Cesena, sette per il Mantova e la Carrarese mentre l’altra squadra in grande crisi è l’Avellino che ha ottenuto tre punti nelle ultime sei gare giocate. Al primo posto troviamo il Venezia con quindici punti, a seguire con quattordici Palermo, Monza e il sorprendente Sudtirol.

Per l’Empoli urge un cambio di passo importante per evitare di essere risucchiato in zona pericolo, in questo caso però il calendario non aiuta; venerdì trasferta contro un Frosinone in corsa per la promozione diretta, poi al Castellani il Cesena in piena zona playoff, successivamente doppia trasferta consecutiva a Bari e Catanzaro……la speranza è che possa arrivare una vittoria il prima possibile per classifica e per il morale della squadra. Ecco la graduatoria del girone di ritorno:

Articolo precedenteEFC | Oggi la ripresa. Con la Reggiana un pari “salvacrisi” ma non c’è da gioire
Tommaso Chelli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here