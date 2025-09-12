Campionato Primavera 2

1a giornata

 

EMPOLI – Monopoli

Sabato 13 settembre   – ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 

GARA GIORNO ORA
Bari Benevento Sabato 13 settembre 15.00
Cosenza Catanzaro Sabato 13 settembre 15.00
Crotone Palermo Domenica 14 settembre 11.00
Perugia Avellino Sabato 13 settembre 15.00
Pescara Ternana Sabato 13 settembre 15.00
Salernitana Ascoli Sabato 13 settembre 11.00
Spezia Pisa Sabato 13 settembre 15.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 3a Giornata

EMPOLI – Fiorentina

Domenica 14 settembre –  ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

 –

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 1a Giornata

Napoli – EMPOLI

Domenica 14 settembre –  ore 13.30

A Napoli – Centro Sportivo Kennedy

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 1a Giornata

Napoli – EMPOLI

Domenica 14 settembre –  ore 11.00

A Napoli – Centro Sportivo Kennedy

Fabrizio Fioravanti

