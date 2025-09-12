Campionato Primavera 2
1a giornata
EMPOLI – Monopoli
Sabato 13 settembre – ore 15.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Bari
|–
|Benevento
|Sabato 13 settembre
|15.00
|Cosenza
|–
|Catanzaro
|Sabato 13 settembre
|15.00
|Crotone
|–
|Palermo
|Domenica 14 settembre
|11.00
|Perugia
|–
|Avellino
|Sabato 13 settembre
|15.00
|Pescara
|–
|Ternana
|Sabato 13 settembre
|15.00
|Salernitana
|–
|Ascoli
|Sabato 13 settembre
|11.00
|Spezia
|–
|Pisa
|Sabato 13 settembre
|15.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 3a Giornata
EMPOLI – Fiorentina
Domenica 14 settembre – ore 15.00
A Vinci – Centro Sportivo Petroio
–
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 1a Giornata
Napoli – EMPOLI
Domenica 14 settembre – ore 13.30
A Napoli – Centro Sportivo Kennedy
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 1a Giornata
Napoli – EMPOLI
Domenica 14 settembre – ore 11.00
A Napoli – Centro Sportivo Kennedy