Azzurri di nuovo in campo per preparare la sfida di domenica sera contro lo Spezia. Si giocherà alle ore 19.30 allo stadio Carlo Castellani, nella terza giornata del campionato di Serie B, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. L’Empoli si presenta con i tre punti conquistati fin qui, mentre i liguri arrivano da un pareggio e una sconfitta, entrambe maturate tra le mura amiche. Nonostante l’avvio incerto, la formazione allenata da D’Angelo resta tra le più accreditate del torneo: la rosa, per valori tecnici ed economici, la colloca infatti nel gruppo delle squadre che ambiscono alle posizioni di vertice.

Mister Guido Pagliuca non ha ancora sciolto del tutto il dubbio legato al modulo. Saranno probabilmente le due sedute a porte chiuse, in programma domani e dopodomani, a indirizzare in maniera definitiva le scelte del tecnico cecinese. La sensazione, al momento, porta verso un centrocampo più folto e quindi verso il 3-5-2. In difesa, invece, i dubbi sembrano essersi dissipati: assenti per squalifica Guarino e Obaretin, la linea a tre dovrebbe vedere Lovato al centro, con Curto a destra e Carboni a sinistra. Pronto all’esordio in maglia azzurra l’ultimo arrivato dal mercato, Andrea Ghion, presentato ieri alla stampa: l’ex Sassuolo dovrebbe prendere posto in cabina di regia, con Elia e Brando Moruzzi sugli esterni. Ai suoi fianchi, in mezzo al campo, dovrebbero agire Yepes e Ignacchiti. In attacco, diverse le soluzioni al vaglio. L’ipotesi più probabile è quella con Shpendi e Popov, anche se l’ucraino, rientrato solo in queste ore dagli impegni con la nazionale, potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio dal primo minuto a Shpendi e Ilie. Non è escluso, quindi, un impiego di Popov a gara in corso.

Potrebbe rivedersi tra i convocati Edoardo Saporiti, mentre per Haas, Degli Innocenti e Pellegri ci sarà ancora da attendere. La squadra tornerà al lavoro domani e dopodomani, con due allenamenti che si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse.