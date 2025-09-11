L’Empoli punta molto sul giovane attaccante ucraino Popov, classe 2007,protagonista di questo avvio di stagione con tre reti segnate nelle prime due partite. Nel pomeriggio di oggi è arrivato l’annuncio del rinnovo del contratto dell’attaccante con l’Empoli:

Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Bohdan Popov per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028.

“Sono contento di aver rinnovato il contratto, ad Empoli sto bene e sono molto felice di giocare qui – ha dichiarato il numero 77 azzurro -. Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia dimostrata, il mister e i miei compagni che mi hanno sempre aiutato. L’inizio di stagione è stato positivo, ma non dobbiamo fermarci. Voglio continuare a lavorare per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”

Tommaso Chelli

14 Commenti

  5. Contratto fino al 2028 che per gli standard dell’Empoli è già buono, era una cosa giusta da fare rinnovare ma non scontata.
    Bene cosi

  6. RIBADISCO IL CONCETTO: Baralla, Busiello, Zanaga, Campaniello, Blini, Landi, diciassettenni di cui sentiremo parlare spesso in futuro … segnateveli questi nomi, ma sicuramente non finisce e non finirà mai qui … il nostro settore giovanile … TOP! Quindi è bene blindarli con eventuali prolungamenti di contratto ……………

  8. Se sfonda, sarà dura tenerlo un altro anno…
    Peccato, perché un domani mi sarebbe piaciuto sfruttarlo anche nella massima categoria…

