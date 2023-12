La 74ª edizione della Viareggio Cup si svolgerà dal 12 al 26 febbraio 2024. La manifestazione torna dunque a disputarsi nel suo periodo canonico – nel bel mezzo del Carnevale, tanto è vero che il torneo è stato conosciuto in tutto il mondo come Coppa Carnevale di Viareggio – grazie alla disponibilità della Figc che ha accolto le istanze presentate dal consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori: le squadre impegnate nel campionato nazionale Under 18 potranno rinviare le partite previste in calendario.

La Viareggio Cup sarà infatti riservata alle formazioni Under 18 (composte quindi da ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2006), con la possibilità di poter utilizzare 3 fuoriquota del 2005 e 5 prestiti (non potranno essere fuoriquota).

Anche il torneo femminile si giocherà durante il periodo di Carnevale: la 5ª edizione della Viareggio Women’s Cup si disputerà dal 13 al 20 febbraio 2024. La manifestazione sarà riservata alla categoria Primavera, quindi alle ragazze nate dopo il 1 gennaio 2005, con 3 fuoriquota del 2004 e la possibilità di usufruire di 5 prestiti.

Nelle prossime settimane saranno rese note le date del sorteggio dei gironi e della presentazione ufficiale della 74ª Viareggio Cup e della 5ª Viareggio Women’s Cup.

Fonte: Ufficio Stampa Viareggio Cup