Lento

I primi 60 minuti di marca azzurra a Marassi hanno visto un Empoli tatticamente accorto ma poco incisivo dalla trequarti in sù. Memore dei quattro gol subiti contro il Sassuolo, la squadra di Andreazzoli ha pensato soprattutto a gestire la gara e a coprire gli spazi. Imperativo: non prenderle. Nel farlo, ha necessariamente trascurato la fase offensiva, lasciando il portiere genoano Martinez praticamente inoperoso per oltre un’ora. Il solo Daniel Maldini, alla prima da titolare, è riuscito a lasciare un’impronta positiva sul match lasciando intravedere segnali incoraggianti. Nel frattempo il Grifone, privo di Gudmundsson e con un Retegui ancora lontano dalla migliore condizione, non ha certamente brillato per ritmo e intensità di gioco, anche se si è fatto preferire, con le accelerazioni di Messias e le capacità balistiche di Malinovskij a creare seri grattacapi alla retroguardia azzurra. In una prima frazione piuttosto opaca e non esattamente destinata a restare negli annali del calcio, si è puntualmente verificata una delle poche situazioni di gioco che poteva realmente far male a Luperto e compagni: il tiro dalla media e lunga distanza dell’ucraino in forza ai rossoblù. Malinovskij ha avuto la possibilità di controllare al limite dell’area, coordinarsi e scagliare il sinistro vincente che ha superato Berisha, con gli azzurri decisamente lenti e poco reattivi nell’andare in pressione sull’ucraino. Una disattenzione che poteva costare tantissimo.

Andante

Superata l’ora di gioco la partita è cambiata radicalmente. Nell’ultima mezz’ora gli azzurri si sono fatti preferire agli uomini di Gilardino, dando l’impressione, in virtù di una maggiore freschezza nel finale, di poter ambire anche al colpo grosso. Un Empoli double face quindi che, nella ripresa, ha cambiato pelle pescando dalla panchina soluzioni che hanno premiato mister Andreazzoli. Grassi, Kovalenko e Cancellieri: i tre che rivoluzionarono il match di Marassi. Se Grassi è entrato in maniera decisiva nell’azione che è valsa il pareggio, Kovalenko ha fornito un cross delizioso in occasione dell’1-1. L’ucraino sta vivendo un periodo di grande forma e convinzione, corredata da gol e assist che lo elevano al rango di uomo più in forma dell’organico azzurro. Di questo passo, costringerlo ancora alla panchina parrebbe azzardato, se non addirittura ingeneroso. E infine, Cancellieri. Il ragazzo romano ha letteralmente spaccato il match. Una specie di talentuosa variante impazzita in grado di spostare gli equilibri e alterare le dinamiche di una gara. La rabbiosa incornata su cross di Kovalenko può significare moltissimo in termini di convinzione e consapevolezza dell’ex laziale.

Allegro

L’Empoli era chiamato a una reazione caratteriale in un contesto ambientale da sempre complicato come quello di Marassi. Dopo l’amara e rocambolesca sconfitta casalinga con il Sassuolo, gli azzurri hanno ritrovato compattezza difensiva e offerto un’ottima prestazione sul piano temperamentale. Nel finale, i 30.000 tifosi genoani sugli spalti hanno provato a alimentare il ritorno della squadra di Gilardino, senza riuscirci. Questo perché l’Empoli è stato in campo in modo solido e ordinato. Pochi fronzoli e tanta sostanza nel tentativo – riuscito – di accantonare quei cali di concentrazione rivelatisi letali con il Sassuolo. Al Ferraris il Genoa ha messo in difficoltà Milan e Napoli, strapazzato la Roma, vinto con Salernitana e Verona, mantenendo la porta inviolata. Contro l’Empoli, la squadra di Gilardino si è fatta rimontare, ritrovandosi a tratti ad augurarsi che la partita finisse per evitare il peggio. Da non sottovalutare quindi la condizione fisica in crescita degli azzurri che, nel finale di Marassi, hanno mostrato maggiore brillantezza dei pur ostici avversari. Adesso il Lecce, con la parola continuità a incarnare quel solito ritornello sinora mai cantato da Caputo e compagnia.