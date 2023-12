L’attaccante del Lecce Roberto Piccoli è intervenuto in conferenza stampa dopo l’1-1 contro il Bologna: “Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati, ma c’è anche la bravura dell’avversario. Siamo stati bravi a tener duro. Alla fine abbiamo portato a casa un punto e questo è quello che conta per arrivare alla salvezza. Ho preso il pallone per tirare il rigore perché ero sicuro di me. Ringrazio Falcone perché è stato bravo a prendere il rigore. Ho segnato io ma il gol è della squadra”.

Ora affronterai la tua ex squadra.

“Sarà una partita importante per me la prossima contro l’Empoli, lì sono stato veramente bene. Ma quando si scende in campo non si guarda in faccia nessuno e si cerca di portare a casa i tre punti”.