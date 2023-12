Si è giocata la 14a giornata di Serie A che si è aperta con l’incredibile vittoria della Juventus a Monza; vantaggio bianconero nel primo tempo con Rabiot, pareggio brianzolo al 91′ e nuovo vantaggio bianconero firmato Gatti al 94′. In parità la gara tra Genoa e Empoli mentre vince soffrendo la Lazio con il Cagliari rimasto in dieci per quasi 70 minuti ed è salvata da un super Provedel nel finale su un colpo di testa di Pavoletti. Torna alla vittoria in campionato anche il Milan che batte nettamente il Frosinone. Pari a Lecce con il Bologna che difende il gol di vantaggio fino al 97 quando l’arbitro fischia un rigore per il Lecce guadagnato dal portiere Falcone, in attacco alla ricerca del gol del pareggio. Rigore realizzato da Piccoli al 100′! Fiorentina travolgente al Franchi contro la Salernitana mentre è un 3-3 spettacolo tra Udinese e Verona con il Verona che trova la rete del pareggio al 97′. Vince la Roma in rimonta a Reggio Emilia mentre nel posticipo l’Inter umilia il Napoli al Maradona con un secco 3-0. I nerazzurri tornano in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus.

In attesa del posticipo di questa sera, ecco i risultati e la classifica:

MONZA-JUVENTUS 1-2

GENOA-EMPOLI 1-1

LAZIO-CAGLIARI 1-0

MILAN-FROSINONE 3-1

LECCE-BOLOGNA 1-1

FIORENTINA-SALERNITANA 3-0

UDINESE-VERONA 3-3

SASSUOLO-ROMA 1-2

NAPOLI-INTER 0-3

TORINO-ATALANTA Lun.04/12 ore 20:45