La squadra si è ritrovata questa mattina, all’indomani del match di Marassi, per l’ormai classico scarico del giorno dopo. Sarà però da mercoledì che il gruppo inizierà il lavoro vero e proprio in vista della prossima sfida di campionato, quella che si giocherà lunedì 11 dicembre al Castellani contro il Lecce. Ci torneremo su questo aspetto, perché la gara che verrà diventa davvero importante e strategica nel contesto della stagione, ed anche il buon punto riportato a casa ieri, potrà esser considerato veramente tale se a questo se ne aggiungeranno altri tre. La settimana di lavoro ci racconterà poi se Tommaso Baldanzi potrà essere nuovamente in gruppo ed a disposizione del tecnico. Come dicevamo, ieri da Genova è stato portato a casa un punto, figlio di un pareggio per 1-1. Vantaggio rossoblù nel primo tempo, pari azzurro nel secondo. Era l’obiettivo di giornata quello di poter non tornare a mani vuote, consci che a Marassi avremmo trovato il solito ambientino niente male. Cosi è stato da questo punto di vista. E’ stata nel complesso una partita vivace, ma giocata soprattutto sull’inerzia dell’emotività e della voglia. Partita ricca di errori da ambo le parti, soprattutto nelle costruzioni del gioco di due squadre che mentalmente avrebbero voluto strafare ma che poi si sono dimostrate acerbe negli ultimi sedici metri. Già raccontato ieri a caldo, c’è un dato statistico davvero identificativo, ovvero il fatto che sia Genoa che Empoli hanno tirato una sola volta nelle specchio della porta: per entrambe le squadra quell’unica situazione si è trasformata nel gol. Leggendo sempre i vari numeri, troviamo zero parate da parte dei due portieri. Dato, e la guardiamo ovviamente dalla nostra soggettiva prospettiva, sul quale riflettere, lavorare e migliorare. Però mentalmente la squadra c’è stata, per tutta la partita, ed ha dimostrato di non subire quel tipo di ambiente ma, soprattutto, di non andare giù dopo un primo tempo che aveva visto far sicuramente qualcosa di più agli avversari. Dai box, cosi come succede spesso ultimamente, sono arrivati i giusti accorgimenti, ed il secondo tempo ha subito fatto vedere che la musica sarebbe stata un’altra. Non è casuale – ancora una volta – che il gol si stato confezionato dai tre subentrati, con Grassi a darla a Kovalenko, il quale l’ha crossata in area per la testa di un ragazzo che era in campo da un solo minuto. Ed azzeccata è sembrata anche la scelta di partite con Maldini proprio per quel Cancellieri che ha saputo rimettere a posto la sfida. Maldini è piaciuto, ha dimostrato solidità e piedi buoni, deve crescere ma se il buongiorno si vede dal mattino… E Cancellieri, che doveva far dimenticare la non positiva prova di domenica scorsa, beh, al di là del gol ha fatto vedere cose molto interessanti. Se la fase di costruzione qualche perplessità l’ha lasciata, con il centrocampo iniziale a non fare molto bene, si è però tornati a vedere una fase di non possesso eseguita con grande diligenza. Gol a parte, ed una traversa un po’ fortuita presa da Messias, dietro non ci sono mai stati svarioni (il gol ligure nasce da un bel tiro di Malinovskyi), le posizioni sono state tenute bene e si è sempre palesata grande lucidità. Anche qui c’era da riscattare quei quattro gol sul groppone. Bravi. Nel finale di gara, quando il Grifone ha provato a vincerla spinto da quei trentamila indemoniati, si è palesata molto bene la forza di un pacchetto difensivo che, salvo poche eccezioni, ha sempre fatto bene ed è stato l’arma in più della passata stagione. Come detto era molto importante tornare a casa con qualche punto, ne è arrivato uno e questo al momento da grande morale e grande fiducia. Poco importa alla quattordicesima giornata, ma con un pizzico di fortuna sugli altri campi potremmo essere nuovamente fuori dalle ultime tre. Quello che però adesso è fondamentale, tornando ad un concetto iniziale, è che questo punto venga seminato bene e lunedì prossimo, contro il Lecce, arrivino quegli interessi che potranno far – finalmente – svoltare questa stagione fin qui molto altalenante. Da evidenziare che il pareggio emerso ieri a Marassi, è stato indubbia fotografia di quello che si è visto, risultato che non scontenta nessuna delle due squadre. Tra le note positive, poi andremo magari a dettagliare meglio, ci sono state diverse prove singole. Anche qui c’era in qualche modo, per qualcuno, da far dimenticare la gara con il Sassuolo, e questo è stato fatto con soddisfazione in chiave futura. Quello che di certo adesso c’è, è il fatto che la squadra è viva e reattiva. Serve aggiustare ancora qualcosa, ci sono un paio di bulloni da avvitare meglio, ma con questo atteggiamento si può pensare di fare bene, e guardare a dove vogliamo. Abbiamo rotto le scatole più e più volte con il concetto di continuità, ecco, adesso, questo, è vitale.

Azzurri in campo con il 4-3-2-1: mister Andreazzoli sceglie Maldini e Cambiaghi a supporto di Caputo. Genoa invece con il 3-5-2, in avanti spazio a Retegui in coppia con Messias. Avvio equilibrato. L’Empoli non rinuncia a fare la gara, il Genoa la fa cercando lo sfogo sugli esterni. Gli azzurri, una volta riconquistata palla, vanno subito in verticale quando si tratta di attaccare lo spazio. E proprio da una situazione di questo tipo nasce la prima palla gol per gli azzurri: Cambiaghi scambia con Maldini, Daniel si accentra, supera Vogliocco e calcia senza trovare la porta. Replica del Genoa con un colpo di testa di Retegui alto. Gli azzurri arrivano con buona facilità sulla trequarti avversaria; il Genoa invece si accende quando su un cross da sinistra di Vasquez Messias colpisce la traversa. Dalla parte opposta Cambiaghi calcia alto dal buona posizione. Esito diverso invece ha il sinistro di Malinovski che al 37’ porta il Genoa in vantaggio con una conclusione dalla distanza. Reazione azzurra al 40’: Fazzini sulla corsia di sinistra, dentro per Caputo che premia l’inserimento di Ranocchia che calcia sopra la traversa. Prima frazione che si chiude con il Genoa avanti. Si riparte con Kovalenko per Fazzini. Gli azzurri devono recuperare il risultato, il Genoa può gestire anche i ritmi della gara. Ci prova Ranocchia da fuori area, palla a lato. Stesso epilogo ha un sinistro dí Malinovski. Al 65’ dentro Grassi e Cancellieri per Ranocchia e Maldini; nel Genoa esce Messias per fare spazio a Kutlu. Passano appena due minuti e l’Empoli la pareggia: difesa della palla di Caputo, Grassi apre per Kovalenko che mette dentro trovando il colpo di testa vincente di Cancellieri che fa 1-1. Prima rete in azzurro per Matteo. Pareggio meritato. Empoli che guadagna fiducia, Genoa che si affida a Fini e Haps. Al 77’ dentro Marin per Maleh. Al minuto 83 Genoa pericoloso con Fini che mette a lato da dentro l’area di rigore. Il Genoa preme alla ricerca del della seconda rete, per gli azzurri si aprono spazi quando si tratta di ripartire. Concessi 4 minuti di recupero. Tempo per un colpo di testa di Retegui che si spegne a lato. Al Ferraris è 1-1, è un buon punto, ma potrebbe diventare ottimo settimana prossima.

Guardando alle prove dei singoli, il podio non può che essere composto da tre elementi che sono entrati nel corso del secondo tempo. Cancellieri va a guadagnarsi la palma del migliore, e non solo per la puntualità con la quale si avventa di testa sul quel pallone arrivato da destra. E’ la classifica spina nel fianco, gioca una partita di grande rabbia e di grande abnegazione, volendo far cancellare subito i commenti negativi (e non succedeva da un nel po’) arrivati dopo il Sassuolo. Messaggio anche per Andreazzoli per andare a riprendersi subito quella maglia da titolare. Secondo gradino per un Kovalenko che sembra essere il giocatore decisivo, l’asso nella manica. Anche ieri l’ucraino, seppur non segnando, è stato quanto mai prezioso servendo quel cross al bacio che è stato poi trasformato nel gol del pareggio. Oltre questo singolo colpo palesa uno stato di forma eccellente ed una visione del gioco come pochi. Il tecnico azzurro ha spiegato bene il perchè delle scelte inziali, ma per lui adesso potrebbe essere meritata una maglia da titolare. Sul terzo gradino andiamo a mettere Grassi. Il centrocampo azzurro iniziale soffre molto e se dobbiamo trovare due situazioni non prettamente sufficienti sono quelle di Fazzini e Ranocchia. Il cambio in mezzo è provvidenziale e l’ex Parma innesca bene la squadra. Nel caso di Grassi va rilevato come spesso riesca a dare il meglio proprio da subentrato. Oltre il nostro virtuale podio, da evidenziare la positiva prima da titolare per Maldini, il ragazzo dimostra di avere numeri, solidità e buoni piedi; deve crescere ed aiutare un pò di più la squadra, ma può essere una validissima alternativa in avanti. Tutti bene in difesa, grande lavoro da parte di Caputo che soprattutto senza il pallone fa cose molto buone. Andreazzoli effettua una sola variazione all’ultimo undici, sorprendendo un po’ tutti. Non paga il centrocampo iniziale che soffre molto, il mister lo capisce e va prontamente a cambiare, vedendo ripagare in questo senso le sue scelte. La squadra dimostra vivacità e torna – come già detto – ad interpretare bene la fase di non possesso in una gara giocata in modo meno “andreazzoliano” rispetto all’ultima. Un dato che dimostra questo sono gli zero fuorigioco fischiati ai nostri, leader di questa specifica classifica nazionale. Se davvero il tecnico riuscirà a trovare la giusta chiave tra quel che di buono è stato fatto sotto Zanetti, e le sue più specifiche attitudini, questa squadra potrà far bene.