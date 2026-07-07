Mancano ormai pochi giorni anche ad uno degli appuntamenti più attesi dell’estate azzurra. L’Empoli è infatti vicino a lanciare la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 e, salvo sorprese, tutte le informazioni dovrebbero essere rese note nel corso di questa settimana o, al massimo, all’inizio della prossima. Al momento, come da tradizione, tutto resta rigorosamente top secret. Non si conosce ancora il claim che accompagnerà la nuova campagna, così come non sono stati resi noti i prezzi e le modalità di sottoscrizione delle tessere.
La nuova stagione arriva dopo un’annata sicuramente particolare. Un campionato iniziato con aspettative ben diverse e concluso soltanto all’ultimo respiro, grazie a quella salvezza conquistata nei secondi finali che ha evitato all’Empoli un epilogo ben più amaro. Adesso si riparte, con un nuovo progetto tecnico ormai ai nastri di partenza e con la speranza di ritrovare fin da subito entusiasmo anche sugli spalti. È inevitabile che uno dei temi più attesi riguardi proprio il costo degli abbonamenti. Al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale, ma la sensazione – e forse anche l’auspicio di buona parte della tifoseria – è che possa esserci un leggero ritocco al ribasso rispetto alle ultime stagioni. Lo zoccolo duro del tifo azzurro, come sempre, difficilmente farà mancare il proprio sostegno. Allo stesso tempo, però, l’impressione è che quest’anno ci sia la necessità di proporre dei prezzi ribassati per coinvolgere qualche sostenitore in più.
Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno. Non appena il club di Monteboro ufficializzerà tutti i dettagli della campagna abbonamenti, saremo pronti a raccontarveli nel dettaglio, analizzando prezzi, formule e tutte le novità della stagione 2026-27.
Se vogliono un minimo di pubblico, devono optare per un sensibile ritocco al ribasso dei prezzi…. altrimenti con la stagione che ci aspetta, ci si affida al buon Sergio x i risultati!!!! Tanto lui è gratis
più che altro prima dell’apertura della campagna abbonamenti ci vorrebbe una conferenza stampa non di facciata ma di sostanza, in cui fare chiarezza su tutti gli aspetti
I veri tifosi si vedono adesso
Come te che continui a commentare con mille nickname diversi (qui sei anche “caciagli della farfalla”… lo aggiungiamo ai “vecchio rangers”, “polissena leoni” e tutti gli altri) nonostante tu sia stato bannato e quel che scrivi venga sistematicamente cancellato da mesi? Via, basta… abbi un sussulto di dignità e smettila di scrivere su PE.
Mammamia in che condizioni deve essere
a chi ti riferisci Massimiliano?
A “gio”, alias “terza maglia fucsia”, alias “lo scardigli”, alias “barattolino sammontana”, alias “francesca”, ecc. ecc. ecc.
più abbonamento
principessa lai combinata grossa
si può sapere cosa ha combinato la principessa? grazie
al di la’ del risultato e dalla categoria .
Sempre e solo Forza Empoli .
Se ci deve essere un ridimensionamento deve essere per tutti in primis loro diminuendo gli stipendi e meno soldi ad agenti e procuratori non si puo’ sempre ridimensionare la squadra
Pronto a rinnovare il mio abbonamento di tribuna inferiore.
forza correte
Per la prima volta si parla di campagna abbonamenti prima che ci sia una squadra.
È tutto meraviglioso.
lo si è sempre fatto invece, anzi… rispetto allo scorso anno una parvenza di rosa c’è
Io mi abbonerò per il 31esimo anno di fila, ma sarà la prima volta che non lo farò con entusiasmo.
L’immagine della maratona mezza vuota qui nell’articolo credo che descriva bene la situazione.
che tristezza…che clima di profonda malinconia e pessimismo….come sono lontani i tempi della presentazione in notturna in piazza Dei leoni tra l entusiasmo dei tifosi. un declino così verticale era sinceramente inimmaginabile. Delusione e sconforto totale. Dopo la miracolosa salvezza di un anno fa, pensavo di ripartire in grande stile e invece……
Non riesco a spiegarmi come siamo potuti finire così….
OVVIAMENTE RINNOVO. NOT OCCASIONAL FAN!!!
Adesso si vedrà chi è salito sul carro dei vincitori per dissolversi nella polemica alle prime difficoltà.
E si toglierà ogni dubbio sull’inutilità di un presunto nuovo stadio da più 12000 posti
Occasionali e nane mancate non ci mancherete.
Forza Empoli sempre e comunque
ok l’attaccamento alla maglia, ma si paga per vedere uno spettacolo che si spera decente e almeno avvincente…. io non ho mai visto pagare uno spettacolo teatrale senza che la compagnia si sia presentata sul palco…. le premesse sono per un abbandono …. dopo 25 anni sto seriamente riflettendo di non rinnovare…. e siamo 4 abbonati….
non rinnovare
non rinnovare
Speriamo c’è lo aumentano e non di poco almeno ho un motivo per bubbolare , maledetta ferraglia riverniciata !
Purtroppo ci sarà il minimo storico da 35 anni a questa parte, abbiamo perso credibilità, comunicazione e quel poco di appartenenza che avevamo seminato oltre a uno stadio fatiscente e dispersivo, naturalmente tolti i soliti noti che comunque sono da ammirare.
Veramente…. è come se si pagasse il biglietto per assistere ad uno spettacolo teatrale senza che la compagnia si presenti nemmeno sul palco. Situazione veramente surreale che comunque non è certo nata ieri né oggi ma è solo la punta dell’iceberg che da anni sta piombando al castellani!
Se vogliono un po’ di adesione, quest’anno devono venire incontro ai tifosi.
Loro sanno come fare.
Se poi tra la gente alberga sempre il sentimento per cui l’empoli si ama a prescindere, ovviamente cambierà poco.
Ma sappiate che è proprio di questo che la Società si è approfittata in questi ultimi anni.
Adesso basta , non possiamo sempre farci trattare da pezza da piedi.
Visto che non si sa nulla, sulle scelte societarie etc…, non ci dicano nulla neanche per gli abbonamenti…
Mi raccomando metteteci Pagliuca sui cartelloni pubblicitari. Almeno so dove lasciare l’umido il lunedì.
non credo sia una questione di costi…dipende dal sentimento.
Sono due anni di fila che si soffre come cani in uno stato di ‘scollamento’ dalla società totale.
E’ come essere sposati con una moglie della quale siamo innamorati ma che tutte le sere esce con qualcun altro. Chi lo sopporterebbe ?
E’ tutto in una casa (lo stadio) che è VERGOGNOSO. Vorrò vedere cosa succede anche all’amministrazione comunale (ossia tutti noi) se dovessimo ritrovarci sul groppone la gestione di un ‘mostro ecologico’ da gestire…
ragazzi se non fate l’abbonamento per favore non ditelo solo qui su PE ma davvero non lo fate, non limitatevi a fare i leoni da tastiera perchè ci conto che gente in tribuna inferiore non lo rinnovi così magari mi prendo un posticino di quelli alti all’ombra e tappato dalla pioggia
Grazie per il commento.MI da l’occasione per usarlo come modello del pensiero “all’empolese”.
Ovvero egoista, ottuso estremamente provinciale, terreno fertile per l’ascesa di un fenomeno del calcio come il nostro “beatoamato” ma allo stesso anche fucina di quel veleno,espresso da commenti astiosi, che ne decreteranno il tramonto.
NOn era un’offesa a te.E’ semplicemente il nostro modo di pensare…
Ovviamente era un pensiero ampio, estrapolato dal contesto, spero che tu non la prenda sul personale…In questo caso ti chiedo scusa..
non ti preoccupare avevo capito.
però c’è da essere obiettivi che con un qualsiasi altro presidente che non sia il Corsi non so quanto avremmo potuto fare meglio negli ultimi 20 anni, ovviamente siamo a un punto basso adesso, ma non deve offuscare tutto il pregresso
senza il beato amato ero a fare le trasferte col Pontedera gli ultimi 15 anni
Stai per certo che per 10 empolesi che lo esaltano “perchè lui ci ha portati nel calcio conta….” -e vecchi merletti…- c’è anche chi ci godrebbe a vederlo fallire e fan tutti parte di esponenti di quel “pensiero empolese” di cui pure io faccio parte.
Io onestamente ho fatto più trasferte in C che in A, si parla di quando ero più giovane e con meno legami, e non mi cambierebbe niente, la fede è fede, ma non si può negare che in questi ultimi anni ci sia stata una condotta a dir poco “dispregiosa” nei confronti dei tifosi da parte di molte scelte societarie.
Per cui farò le mie valutazioni, se poi tu ne beneficerai perchè non ti bagni più il capo sotto la pioggia o non ti prendi un’insolazione col sole durante le partite, sarò contento per te, ma non ti preoccupare, vorrà dire che io non starò certamente peggio di te o che non starò facendo qualcosa di meglio dato che, soprattutto in questi ultimi anni, venire allo stadio mi è costato sacrificio visto gli spettacoli proposti. Se poi tu non hai di meglio da fare il sabato è giusto che tu vada allo stadio…
Poi ovviamente è tutto relativo. Buon abbonamento.
lo slogan sara’…
‘contribuisci anche tu , aiutaci , con niente ci salveremo ! ‘
Rinnovo l’abbonamento solo se si dimezzano i tre mega stipendi che si intascano e con i soldi risparmiati comprano due giocatori di categoria.
Mi sembra che vista la situazione di miseria in cui versiamo, sia la minima cosa da fare.
🤣🤣🤣 ti garberebbe
A te invece…no!?
Non hai tutti i torti devono ridimensionare anche loro .
Non possono spremere solo i calciatori .
Anche loro devono fare un sacrificio .
Anche gli stipendi alti gravano su una societa’ di calcio
Il problema delle mancate vendite…non si diminuiranno mai gli stipendi e vogliono continuare a comandare e a fare i nababbi perciò….non abbonarsi per protesta mi sembra il Minimo!!!
Il nuovo claim sarà: “la sofferenza la nostra arma vincente…se anche tu vuoi soffrire abbonati!”…😂
Da “con poco si fa tanto” a “con nulla si spera di fare qualcosa”
Io rinnovo. Non posso stare senza l’Empoli.
E siamo a tre solo su questo articolo: gio, caciagli della farfalla e gigi.
ha proprio ragione il grande capo a chiamarvi disagiati
🚑🚑🚑
Se lo farò soltanto l’ultimo giorno
e se invece ci fosse una partenza di campionato a razzo?tipo qualche vittoria anche a c… e si formasse un bel gruppo?..tipo 4/5 illustri sconosciuti dalla C…di quelli che mangiano campo e pallone con ferocia?
Abbonandosi all’Empoli si può entrare anche allo stadio di Arezzo? chiedo per un’amica
Ragione vorrebbe:
1) conferenza stampa con la presenza di allenatore, DS, grande capo
2) precise domande, risposte chiare
3) presentazione in Piazza dei Leoni
4) lancio campagna abbinamenti
A questo punto i tifosi, giustamente, sarebbero liberi di decidere se abbonarsi o meno sulla base di quello che verrà loro riferito pubblicamente.
i palloni tanto sono avanzati dallo scorso anno che gliene frega a loro
Io lo faccio come sempre!!! Forza azzurro!!
Bravo Cuccu! L’Empoli è una malattia, che non va più via ❤️