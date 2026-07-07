Mancano ormai pochi giorni anche ad uno degli appuntamenti più attesi dell’estate azzurra. L’Empoli è infatti vicino a lanciare la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 e, salvo sorprese, tutte le informazioni dovrebbero essere rese note nel corso di questa settimana o, al massimo, all’inizio della prossima. Al momento, come da tradizione, tutto resta rigorosamente top secret. Non si conosce ancora il claim che accompagnerà la nuova campagna, così come non sono stati resi noti i prezzi e le modalità di sottoscrizione delle tessere.

La nuova stagione arriva dopo un’annata sicuramente particolare. Un campionato iniziato con aspettative ben diverse e concluso soltanto all’ultimo respiro, grazie a quella salvezza conquistata nei secondi finali che ha evitato all’Empoli un epilogo ben più amaro. Adesso si riparte, con un nuovo progetto tecnico ormai ai nastri di partenza e con la speranza di ritrovare fin da subito entusiasmo anche sugli spalti. È inevitabile che uno dei temi più attesi riguardi proprio il costo degli abbonamenti. Al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale, ma la sensazione – e forse anche l’auspicio di buona parte della tifoseria – è che possa esserci un leggero ritocco al ribasso rispetto alle ultime stagioni. Lo zoccolo duro del tifo azzurro, come sempre, difficilmente farà mancare il proprio sostegno. Allo stesso tempo, però, l’impressione è che quest’anno ci sia la necessità di proporre dei prezzi ribassati per coinvolgere qualche sostenitore in più.

Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno. Non appena il club di Monteboro ufficializzerà tutti i dettagli della campagna abbonamenti, saremo pronti a raccontarveli nel dettaglio, analizzando prezzi, formule e tutte le novità della stagione 2026-27.