Il nome di Simone Mazzocchi è iniziato a circolare già da qualche giorno in ottica Empoli. Non è quindi una novità assoluta e non vogliamo certo spacciare questa indiscrezione per uno scoop. Semplicemente registriamo anche noi un interesse che, in maniera velata, sembrerebbe poter esserci, pur senza aver trovato quelle conferme nette che spesso cerchiamo e che, talvolta, riusciamo anche a riscontrare. Classe 1998, Mazzocchi è un attaccante che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Cosenza. Nonostante le difficoltà della squadra calabrese, ha chiuso il campionato con un bottino di tutto rispetto, sette gol, confermandosi uno degli elementi più continui del reparto offensivo rossoblù. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, nel corso della sua carriera ha maturato diverse esperienze tra Serie B e Serie C, indossando, tra le altre, le maglie di Südtirol, Reggiana e Modena, prima di approdare in Calabria. In cadetteria conta 152 presenze con 22 gol.

Dal punto di vista tecnico è un attaccante mobile, capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo. Può agire sia da prima punta che da seconda, ama attaccare la profondità, è generoso nel lavoro senza palla e dispone di una buona struttura fisica che gli consente di dialogare con i compagni e fare reparto. Detto questo, è bene ribadire come al momento non ci siano elementi tali da poter parlare di una trattativa vera e propria. Anzi, sul giocatore sembra esserci un interesse molto concreto del Pescara, che nella prossima stagione sarà guidato da Antonio Buscè. È vero che l’Empoli giocherà in Serie B mentre gli abruzzesi saranno ai nastri di partenza della Serie C, ma nel calcio di oggi non sono soltanto la categoria e il blasone a fare la differenza. Contano il progetto tecnico, le prospettive offerte al calciatore e, naturalmente, anche l’aspetto economico. In questo momento, inoltre, è facile immaginare come in casa Empoli le grandi manovre sul mercato in entrata siano ancora condizionate dalle tante situazioni aperte. Il direttore sportivo Fabio Artico dovrà costruire un reparto offensivo competitivo e molto dipenderà anche da quelle che saranno le uscite. Se almeno uno tra Shpendi e Popov dovesse salutare l’azzurro nel corso di questa estate, diventerebbe inevitabile intervenire con decisione anche davanti.

Per il momento, quindi, registriamo anche noi il nome di Simone Mazzocchi tra quelli accostati all’Empoli. Senza alimentare entusiasmi o certezze che oggi non avrebbero fondamento, ma con la curiosità di capire se le prossime settimane potranno consegnarci qualche elemento in più rispetto a quelli attualmente a disposizione.