L’estate è anche questo. Il tempo delle analisi, delle curiosità e di quei numeri che, pur senza avere la pretesa di raccontare tutta la verità, possono comunque offrire uno spunto interessante. E con Guido Pagliuca ormai ad un passo dal ritorno sulla panchina azzurra, ci siamo divertiti a tornare indietro di qualche mese per andare a rileggere, attraverso le pagelle della nostra redazione, quello che è stato il rendimento dei calciatori nelle nove partite disputate sotto la sua gestione: sette di campionato e due di Coppa Italia. È bene precisare una cosa: quella che segue non è una classifica assoluta, né vuole essere un verdetto. Le medie sono ricavate esclusivamente dai voti assegnati dalla redazione di PianetaEmpoli.it nelle varie partite e rappresentano quindi un giudizio soggettivo, senza alcun confronto con le valutazioni espresse da altre testate. Per rendere il dato più significativo abbiamo preso in considerazione soltanto i giocatori che hanno ricevuto il voto in almeno quattro occasioni.

A guidare questa particolare graduatoria è Simone Lovato. Il difensore ha riportato una media di 6,21 in sette partite, risultando il calciatore che, secondo le nostre valutazioni, ha saputo garantire il rendimento più elevato nel primo ciclo targato Pagliuca. Alle sue spalle troviamo Salvatore Elia, autore di una media di 6,13 in otto presenze valutate, mentre il gradino più basso del podio è condiviso da ben tre giocatori: Ceesay, Popov e Saporiti, tutti fermi ad una media di 6,00. La posizione di Saporiti merita però una piccola annotazione; l’ex Lucchese è infatti quello che ha ricevuto il voto meno volte tra i giocatori presi in esame, soltanto quattro. Un campione inevitabilmente più ridotto rispetto agli altri, ma comunque sufficiente per entrare nella graduatoria. Appena fuori dal podio troviamo Shpendi, unico insieme a Ilie ad essere praticamente sempre presente nelle valutazioni del periodo, con una media di 5,94, seguito da Curto (5,90), Belardinelli (5,80), Ignacchiti e Yepes (entrambi 5,79). Più staccati Ilie (5,72), Ghion (5,60), Carboni (5,57) ed Ebuehi (5,50).

Nella parte bassa della classifica troviamo invece Moruzzi, con una media di 5,36, Obaretin (5,25) e Guarino, ultimo con 5,14. Proprio questi ultimi due rappresentano le valutazioni meno brillanti del periodo preso in esame, pur avendo collezionato rispettivamente sei e sette gare con voto, quindi un campione tutt’altro che trascurabile. Naturalmente si tratta di una fotografia limitata a nove partite, le prime che dato il via al racconto della stagione sportiva 2025/26, una stagione che poi ha visto alternarsi sulla nostra panchina altri due allenatori come Dionisi e Caserta. Tra poche ore, salvo sorprese, dovrebbe arrivare l’ufficialità di Guido Pagliuca e da li si aprirà una storia – speriamo – completamente diversa.