Se qualcuno ci avesse detto fino a due settimane fa che Guido Pagliuca sarebbe tornato sulla panchina dell’Empoli, probabilmente avremmo inserito questa ipotesi nel capitolo dell’impossibile. E non c’è alcun giudizio in questa affermazione. È semplicemente la fotografia di quello che raccontavano i fatti. I segnali arrivati sotto la gestione della direzione sportiva targata Stefano Stefanelli e le indiscrezioni raccolte quotidianamente andavano tutte in una direzione diversa; con anche parole chiare e nette verso questa ipotesi. Sembrava che il futuro dell’Empoli dovesse passare da un altro allenatore, da un altro progetto, da un’altra idea tecnica. Che quella dello scorso anno fosse una breve parentesi destinata a rimanere tale. Poi, all’improvviso, qualcosa è cambiato.

Prima una voce, quasi sussurrata. Poi quella stessa voce ha iniziato a prendere corpo, a trovare conferme, a propagarsi giorno dopo giorno fino a diventare sempre più concreta. E oggi è diventata realtà con l’ultimo tassello che mancava: il sito ufficiale dell’Empoli ha annunciato Guido Pagliuca come allenatore della prima squadra per la stagione 2026-27. Si va avanti con il contratto già in essere e con scadenza giugno 2027, nessun ritocco. Un ritorno. Per certi versi clamoroso. Per altri, forse, più logico di quanto possa sembrare. Perché non va dimenticato come era iniziata la storia appena dodici mesi fa. Nell’estate del 2025 l’Empoli aveva puntato con decisione su Pagliuca, seppur con un terzo direttore sportivo come Roberto Gemmi. Non ci fu mai un vero e proprio toto-allenatore: la società aveva individuato in lui il profilo ideale e, una volta liberatosi dal contratto che lo legava alla Juve Stabia, la firma arrivò praticamente in tempo reale. Era lui l’uomo scelto per aprire un nuovo ciclo dopo la retrocessione in B.

Quella fu un’estate tutt’altro che semplice. Pagliuca si trovò a lavorare con una rosa completamente da ricostruire, un cantiere aperto fino all’ultimo giorno di mercato. Il suo bilancio si fermò a nove gare ufficiali: sette di campionato, con nove punti conquistati, e due di Coppa Italia, con il passaggio del turno contro la Reggiana e la successiva eliminazione a Marassi per mano del Genoa. L’avventura si interruppe dopo la vittoria di Bolzano contro il Sudtirol, al termine della settima giornata. Un esonero che, allora come oggi, ha lasciato la sensazione di essere maturato più per dinamiche interne, gestionali e umane che per i risultati. La classifica non era brillante e il gioco mostrava ancora diversi limiti, ma nove punti dopo sette giornate non rappresentavano una situazione compromessa, tanto che nei mesi successivi l’Empoli sarebbe arrivato a vivere momenti ben più complicati. Per questo abbiamo sempre pensato che a Pagliuca si sarebbe potuto concedere ancora un po’ di tempo per completare un lavoro iniziato in condizioni tutt’altro che agevoli.

Da quel giorno sembrava davvero che le strade si fossero separate per sempre. Pagliuca è stato accostato a diverse panchine, sia nel corso della stagione appena conclusa che nelle prime settimane di questa estate. Tante voci, tanti interessamenti, ma nessuna trattativa è mai arrivata fino in fondo. Così il tecnico è rimasto, silenziosamente, sotto contratto con l’Empoli, grazie al biennale firmato nell’estate del 2025 e valido fino al 30 giugno 2027. Nel frattempo, però, anche l’Empoli sembrava aver imboccato un’altra strada. Diversi profili sono stati valutati, altri accostati, altri ancora sembravano in netto vantaggio. Poi è arrivato il cambio ai vertici dell’area tecnica. L’addio di Stefano Stefanelli ha inevitabilmente rimescolato tutte le carte. E Fabio Artico, appena insediatosi nel ruolo di direttore sportivo, ha deciso di guardare proprio lì, a quel recente passato che sembrava ormai archiviato. Una scelta che racconta fiducia. Fiducia in un allenatore che conosce già l’ambiente, che ha ancora un conto aperto con Empoli e che, soprattutto, avrà a disposizione una realtà profondamente diversa rispetto a quella trovata un anno fa. La squadra che nascerà nelle prossime settimane sarà infatti quasi completamente nuova. Cambieranno interpreti, cambieranno equilibri, cambieranno anche obiettivi e prospettive. Sarà, di fatto, un nuovo inizio. Ed è forse proprio questo il senso più profondo della decisione presa dalla società.

Le esperienze, anche quelle meno fortunate, servono spesso per crescere. Da una parte e dall’altra. È normale pensare che siano stati commessi errori, come accade in ogni rapporto professionale. Ed è altrettanto plausibile immaginare che oggi entrambe le parti abbiano maturato una consapevolezza diversa, con la voglia di dimostrare che quella storia poteva essere raccontata in un altro modo. Sarà il campo, come sempre, a dire se questa intuizione sarà stata quella giusta. Di certo, fino a pochi giorni fa, nessuno avrebbe immaginato di ritrovarsi qui, a raccontare il ritorno di Guido Pagliuca sulla panchina azzurra. Crediamo tra l’altro di non sbagliare dicendo che è la prima volta che si riparte in una nuova stagione con un allenatore esonerato in quella precedente. Ma il calcio, ancora una volta, ha dimostrato di essere imprevedibile. A Guido Pagliuca va quindi il nostro secondo benvenuto a Empoli con l’augurio che questa seconda avventura possa davvero scrivere una storia diversa. Per lui, per l’Empoli e per un ambiente che oggi, inevitabilmente, si divide tra sorpresa, curiosità e qualche inevitabile perplessità, ma che da questo momento avrà l’obiettivo comune di fare il meglio possibile in una stagione che sarà molto difficile.