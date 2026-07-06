Se qualcuno ci avesse detto fino a due settimane fa che Guido Pagliuca sarebbe tornato sulla panchina dell’Empoli, probabilmente avremmo inserito questa ipotesi nel capitolo dell’impossibile. E non c’è alcun giudizio in questa affermazione. È semplicemente la fotografia di quello che raccontavano i fatti. I segnali arrivati sotto la gestione della direzione sportiva targata Stefano Stefanelli e le indiscrezioni raccolte quotidianamente andavano tutte in una direzione diversa; con anche parole chiare e nette verso questa ipotesi. Sembrava che il futuro dell’Empoli dovesse passare da un altro allenatore, da un altro progetto, da un’altra idea tecnica. Che quella dello scorso anno fosse una breve parentesi destinata a rimanere tale. Poi, all’improvviso, qualcosa è cambiato.
Prima una voce, quasi sussurrata. Poi quella stessa voce ha iniziato a prendere corpo, a trovare conferme, a propagarsi giorno dopo giorno fino a diventare sempre più concreta. E oggi è diventata realtà con l’ultimo tassello che mancava: il sito ufficiale dell’Empoli ha annunciato Guido Pagliuca come allenatore della prima squadra per la stagione 2026-27. Si va avanti con il contratto già in essere e con scadenza giugno 2027, nessun ritocco. Un ritorno. Per certi versi clamoroso. Per altri, forse, più logico di quanto possa sembrare. Perché non va dimenticato come era iniziata la storia appena dodici mesi fa. Nell’estate del 2025 l’Empoli aveva puntato con decisione su Pagliuca, seppur con un terzo direttore sportivo come Roberto Gemmi. Non ci fu mai un vero e proprio toto-allenatore: la società aveva individuato in lui il profilo ideale e, una volta liberatosi dal contratto che lo legava alla Juve Stabia, la firma arrivò praticamente in tempo reale. Era lui l’uomo scelto per aprire un nuovo ciclo dopo la retrocessione in B.
Quella fu un’estate tutt’altro che semplice. Pagliuca si trovò a lavorare con una rosa completamente da ricostruire, un cantiere aperto fino all’ultimo giorno di mercato. Il suo bilancio si fermò a nove gare ufficiali: sette di campionato, con nove punti conquistati, e due di Coppa Italia, con il passaggio del turno contro la Reggiana e la successiva eliminazione a Marassi per mano del Genoa. L’avventura si interruppe dopo la vittoria di Bolzano contro il Sudtirol, al termine della settima giornata. Un esonero che, allora come oggi, ha lasciato la sensazione di essere maturato più per dinamiche interne, gestionali e umane che per i risultati. La classifica non era brillante e il gioco mostrava ancora diversi limiti, ma nove punti dopo sette giornate non rappresentavano una situazione compromessa, tanto che nei mesi successivi l’Empoli sarebbe arrivato a vivere momenti ben più complicati. Per questo abbiamo sempre pensato che a Pagliuca si sarebbe potuto concedere ancora un po’ di tempo per completare un lavoro iniziato in condizioni tutt’altro che agevoli.
Da quel giorno sembrava davvero che le strade si fossero separate per sempre. Pagliuca è stato accostato a diverse panchine, sia nel corso della stagione appena conclusa che nelle prime settimane di questa estate. Tante voci, tanti interessamenti, ma nessuna trattativa è mai arrivata fino in fondo. Così il tecnico è rimasto, silenziosamente, sotto contratto con l’Empoli, grazie al biennale firmato nell’estate del 2025 e valido fino al 30 giugno 2027. Nel frattempo, però, anche l’Empoli sembrava aver imboccato un’altra strada. Diversi profili sono stati valutati, altri accostati, altri ancora sembravano in netto vantaggio. Poi è arrivato il cambio ai vertici dell’area tecnica. L’addio di Stefano Stefanelli ha inevitabilmente rimescolato tutte le carte. E Fabio Artico, appena insediatosi nel ruolo di direttore sportivo, ha deciso di guardare proprio lì, a quel recente passato che sembrava ormai archiviato. Una scelta che racconta fiducia. Fiducia in un allenatore che conosce già l’ambiente, che ha ancora un conto aperto con Empoli e che, soprattutto, avrà a disposizione una realtà profondamente diversa rispetto a quella trovata un anno fa. La squadra che nascerà nelle prossime settimane sarà infatti quasi completamente nuova. Cambieranno interpreti, cambieranno equilibri, cambieranno anche obiettivi e prospettive. Sarà, di fatto, un nuovo inizio. Ed è forse proprio questo il senso più profondo della decisione presa dalla società.
Le esperienze, anche quelle meno fortunate, servono spesso per crescere. Da una parte e dall’altra. È normale pensare che siano stati commessi errori, come accade in ogni rapporto professionale. Ed è altrettanto plausibile immaginare che oggi entrambe le parti abbiano maturato una consapevolezza diversa, con la voglia di dimostrare che quella storia poteva essere raccontata in un altro modo. Sarà il campo, come sempre, a dire se questa intuizione sarà stata quella giusta. Di certo, fino a pochi giorni fa, nessuno avrebbe immaginato di ritrovarsi qui, a raccontare il ritorno di Guido Pagliuca sulla panchina azzurra. Crediamo tra l’altro di non sbagliare dicendo che è la prima volta che si riparte in una nuova stagione con un allenatore esonerato in quella precedente. Ma il calcio, ancora una volta, ha dimostrato di essere imprevedibile. A Guido Pagliuca va quindi il nostro secondo benvenuto a Empoli con l’augurio che questa seconda avventura possa davvero scrivere una storia diversa. Per lui, per l’Empoli e per un ambiente che oggi, inevitabilmente, si divide tra sorpresa, curiosità e qualche inevitabile perplessità, ma che da questo momento avrà l’obiettivo comune di fare il meglio possibile in una stagione che sarà molto difficile.
ovvia!!!…Enrico sara’ contento!!!
Che tristezza
Sarà una stagione difficile e travagliata come la scorsa, e forse di più, prepariamoci a stare vicini alla squadra sin dall’inizio del campionato, senza rimuginare dei vecchi fasti: raggiungere l’obbiettivo potrebbe essere ancor piu’ arduo dell’anno scorso e potrebbe anche dipendere di misura da qualche punto racimolato nella fase iniziale della stagione, con le squadre più competitive ancora in rodaggio.
svegliatemi. Sto sognando…… poerannoi che miseria!!!!
Ha rifiutato mezza Italia per poi stare qui a meno…..boh
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi “fatti vedere, fatti vedere, parla con qualcuno”, ma io ho trovato un modo per difendermi. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente, ma niente eh! Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice “fatti vedere, parla con qualcuno”, io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i ca.z.zi mie. Max, dai retta a me, chiuditi a riccio, non leggere più niente e ti passa
Che noia questo simpaticone che continua a citare frasi della serie TV Boris.. non sei originale per niente e non dici nulla di interessante, lascia perdere.
Fabio, allora senti, è molto semplice: basito lui, basita lei, macchina da presa fissa, luce un po’ smarmellata e daje tutti che abbiamo fatto!
È sicuramente più interessante di tanti altri commenti…almeno ci fa fare due risate; qui c’è da piangere.
Se fa ridere voi allora va bene; però non capisco perché è stato bannato il povero Claudio e questo, che scrive con 10 nomi diversi, no.
Claudio è stato bannato proprio per quello.
Ma tra poco tornerà alla carica con un nuovo nickname.
colpo di scena degno di René Ferretti
No! Io non mi faccio imporre niente, amico mio! Il mio motto sai qual è? “Qualità o morte.”
ahahahahaahahahahha
e la qualità c’ha rotto il cazzo
Povero Empoli, la notizia che non avrei mai voluto commentare…. i tempi purtroppo sono cambiati e noi dobbiamo magnificare la mediocrità!!!! povera squadra mia come ti stanno trattando e mortificando…. il mio cuore trasuda di tristezza e dolore!!!!
Ma bentornato una sega!!
Ovvia ora manca il socio e poi cosa più importante qualche giocatore
Bucio de culo!
Toh! come si dice in Toscana: “Chi non muore si…RISIEDE (sulla panchina)”
Io però il bentornato aspetto a darglielo dopo aver visto le prime partite da allenatore…
Ripeto quanto scritto settimane fa.
Non guardate solo come è finita. Vi scrivo il motivo e perchè ha senso e non bisogna disperarsi.
1 – Pagliuca è stato il miglior allenatore della scorsa stagione. Non lo dico io, lo dicono i numeri
2 – L’unico che scuoteva dei ragazzi che come abbiamo potuto constatare erano privi di doti tecniche, ma SOPRATTUTTO carattere, quindi, alla fine dei conti il suo modo sicuramente non fine, era il più efficace.
3 – Sicuramente il punto più interessante per la società, RISPARMI 2 STIPENDI, 1 quello di Pagliuca più alto che aveva prima e il secondo del nuovo allenatore e forse anche un terzo, nel caso (probabile) avessi un esonero durante l’anno. Non può permetterselo la società quest’anno che si spera si venda tutto
4 – Ha rifatto un contratto, annuale, e a cifre inferiori, questo significa un suo passo indietro rispetto a quanto fatto l’anno scorso. Sicuramente avrà fatto valutazioni degli errori, sicuramente molti, a livello caratteriale che non sono piaciuti a noi tifose
5 – La squadra quest’anno sarà più scarsa dello scorso anno. Quasi sicuramente tecnicamente, si spera possa migliorare a livello di carattere. Ed è qui che una figiura come Pagliuca, con dei pedalatori e contropiedisti e mazzulatori può dire la sua e magari tirarsi fuori da una zona retrocessione, che diciamocela tutta prevediamo tutti ad oggi. Perchè anche se fosse venuto De Giorgio o un altro, cosa potevano fare nella situazione attuale?
Detto questo, ragazzi, proviamo a vivere questa stagione con meno rabbia e più lucidità. Prendiamola per quello che probabilmente sarà: uno degli anni più importanti degli ultimi 35. L’anno del cambiamento, si spera. L’anno della rinascita, magari con una nuova proprietà e nuove risorse.
Sarà un anno di transizione, in cui bisognerà badare al sodo. Poco spazio al bel calcio, tanto pragmatismo, salvezza come obiettivo principale e vendita della società come traguardo fondamentale.
Forza Empoli, sempre.
Quali numeri dicono che è stato il migliore se non ha vinto nemmeno una partita di campionato dalla panchina e solo due dalla tribuna?
brutto, che ci vuoi fare…. bisogna magnificare la mediocrità…. curioso come si faccia di tutto per esaltare il positivo e minimizzare il negativo…. che eppure era tanto!!!!
Potete continuare ad essere della vostra idea ci mancherebbe, io non sono mai stato filo-societario, anzi, spesso anche troppo critico. Spesso anche con i calciatori..
Detto questo il mio ragionamento è logico.
Come poteva essere logico rischiare ed andare sul nuovo. Ma ripeto, il punto 3 è fondamentale. Il rischio sarebbe stato più alto di quello che puoi aspettarti il prossimo anno. Il massimo raggiungibile è una salvezza, magari non all’ultimo minuto dell’ultima giornata.
Detto questo voglio farvi capire che già l’anno scorso avete sbagliato di grosso a dare tutte le colpe agli allenatori che poi si sono susseguiti con risultati sempre più scarsi (io non conto le partite di Caserta con Avellino e Monza che per me sono falsatissime). Quindi che facciamo?
Volete cambiare squadra e tifare altro?
Reset e bisogna remare tutti dalla stessa parte, mettendo da parte screzi con Pagliuca che personalmente non ci ha fatto male a nessuno di noi. Al massimo ha fatto male a se stesso e alla sua carriera.
Commento pieno di buon senso e adeguato alla nostra attuale situazione; chi non accetta, ha un’unica grande possibilità di contestare il comportamento societario:
non sottoscrivere l’abbonamento o comprare i biglietti per la prossima stagione.
Forza Azzurri sempre.
Imboccallupo a lui
ok tutto bene, ora salutiamo con affetto la famiglia, ringraziandola per gli ultimi 30 anni, ma è arrivato il momento, BASTA
io vado contro corrente,
la salvezza è obbiettivo massimo di questa società,
lo scorso anno gli era stato chiesto a pagliuca
la parte sx della classifica,
lui fece presente alla società che i giocatori che aveva a disposizione
erano al massimo da lega pro,
fu esonerato,
( non mi piaceva il suo atteggiamento,
ma ricordiamoci di Sarri, Baldini,come trattavano i giocatori)
per non parlare di gente come agroppii che li prendeva a labbrate in altra piazza più blasonata.
Chi lo ha succeduto non è che abbia fatto poi meglio,
poi se la dea bendata ci ha dato una mano x la salvezza,
bene ma abbiamo avuto tanta fortuna.
Io che ho 67 anni
e da 57 seguo il mio empoli,
dalle trasferte di Rapallo, chiavari,
San Giovanni Valdarno, poi il lungo bisenzio, che all’epoca
mi parevano chissà cosa.
A quel tempo la vita era più semplice, si godeva di quello che si aveva e tutto era più sano.
Chi è nato nelle generazioni dal 96 in poi
e ha goduto ( in senso sportivo) di tutto questo,
non si può rendere conto cosa è empoli nel contesto nazionale
( una caccola)
e facile, scrivere e sparare letame a dx e sx
con i soldi degli altri.
Io preferisco che empoli fbc rimanga di proprietà della famiglia corsi,
e non di altri che puoi fatti i loro interessi ci faranno sparire dal mondo del calcio.
Questa è la mia modesta opinione.
Un saluto cordiale a tutti gli utenti
ed in particolare al signor Cocchi e Fioravanti
x avere creato questo forum.
bravo
Grande Alfiero
Mi riconosco molto nelle parole, ad un tempo appassionate ma anche realistiche e misurate, di Alfiero.
Quello che manca in questi anni è soprattutto lo spirito che animava Empoli come squadra e società (ma anche le persone e la stessa città) tempo addietro.
comunque vi aspetto al varco alla prima imbarcata!!! poi sai che matte risate si fanno con chi ora esalta lo stratega di Cecina…. i vari Enrico, S….
sembra che te lo auguri
Per niente, ma già so che sarete i primi a criticare, dopo le prime imbarcate…. dalle stelle alle stelle… io non critico perché so già cosa mi aspetto…. ovvero niente!!!!
è una cosa intelligente incoraggiare quando c’è da incoraggiare e criticare quando c’è da criticare..
Se guardiamo ai giovani credo ci sia tanta tecnica e voglia, ci vuole coraggio …
I vari Monaco e altri della Primavera, di ritorno dal Prato Berizzi vanno fatti prima integrare e poi giocare , dai 2007 a scendere quest anno arrivera ‘ la spinta giusta .
Si come l’anno scorso aspettavamo la tecnica di Ignacchitti Belardinelli e Guarino.
Continuate a pensare che sono tutti fenomeni i nostri.
Se sono forti verrano fuori, non certo per merito o no di Pagliuca / Caserta / Buscè.
Secondo te se valgono e potranno valere qualcosa la società empoli non spingerà per farli giocare?
Veramente Ignacchiti e Guarino hanno molte richieste.. sono tutti incompetenti allora?
Più facile che vendano anche loro.
Che Amarezza!!!
che tristezza, siamo con le pezze a culo. ancora non riesco a capire come ha fatto l’altissimo a fare una buca cosî
vaiavaiavaia…poero Empoli
oh intanto la fiorentina primavera ha preso Aurelio Andreazzoli come allenatore.compliment i alla società gigliata. Secondo me si poteva fare un tentativo noi prima che andasse a Firenze. Con Pagliuca serie c sicura.
Allenatore della primavera.
Ragazzi ma dopo 6 anni lo avete capito che Paolo76firenze segue l’Empoli o no? Mi sembrate ritard a volte… svegliatevi
una minestra riscaldata in tempi di miseria ….ma di necessità virtu’, per cui diamo tempo al tempo
Per me il primo e il piu colpevole del disastroso campionato dello scorso anno, non riuscendo a creare un gruppo, alimentando tensioni sia in seno alla squadra che dentro la società e dulcis in fondo proponendo un gioco di livello tra l’amatoriale e l’oratorio.
Riprenderlo equivale all’errore fatto la scorsa estate di confermare un DS retrocesso.
Scelta tecnica masochistica, anche perche con quello che gli dai pure al ribasso, un allenatore con idee ed entusiasmo lo trovavi tranquillamente in Lega Pro.
Chapeau
adesso che vadano a raccattare ul Lega Pro dei giocatori funzionali per questo allenatore ed ul suo gioco ( ….vorrei capire quale…speriamo di capirlo ..)
di sicuro ha una bella impresa da fare anche lui
Andreazzoli forse allenerà la Fiorentina primavera.
è l’allenatore della mia squadra, per cui bentornato mister!
Tu vuoi improvvisare? No, perché mi mandi a nozze
Si sapeva da tempo purtroppo…che brutta fine!
Vi aspettavo al varco , e incredibile come riuscite a contorcere le cose , andate per partito preso , e da toscani de coccio , non cambiate idea ? Ragazzi non mi aspettavo una mossa così intelligente ne sono sbigottito , ho iniziato pure a sperare che lo Stadio venga fatto per o tifosi a modo e non una cattedrale nel deserto !…
Mi sono sempre attaccato alle parole del Beatoamato che pensavano di farlo più piccolo speriamo chi sta intorno capisca il bene ! …
Non per questo ora va tutto bene se c’è qualcosa da dire lo dirò sempre!
Ma come vuoi che vada a finire? come l’altra volta e forse peggio….o Enrico, ripeto, le persone oltre i 50 anni non li cambi, anzi peggiorano…. o lo sai e quindi previeni, o ci caschi e ricaschi….. come l’Empoli.
A me va bene tutto, ma in conferenza stampa di presentazione ci voglio vedere anche il presidente.
lo voglio sentire argomentare per 10 minuti a proposito di questa scelta.
Non mi bastano i soliti 2 minuti di frasi fatte per poi dire “lascio la parola a loro”.
Credo che sia veramente incredibile e sconfortante.
Un allenatore allontanato per problemi comportamentali che viene ripreso…
E quindi immagino che se disgraziatamente non farà bene, visto l’andazzo della società non sarà neppure esonerato per risparmiare soldi dell’ingaggio di un altro allenatore
Penso che scelta più sbagliata non poteva essere fatta.
I caratteri non si cambiano dopo una certa età, e di sicuro non sarà una minestra riscaldarla a farlo.
Ovvio nessuno deve criticare chi la pensa diversamente, come del resto il mio pensiero che dice che sarà uguale all’inizio dello scorso campionato se non che’ peggio.
E’ da oltre 30 anni che sono abbonato, e il prossimo sarò ancora in maratona, ma mai è stato cosi demotivante un inizio di campionato.
Forza Empoli….sempre.
il ritorno di Pagliuca credo che le motivazioni le sappiamo tutti…il suo esonero era arrivato per l’incompatibilità tra lui e il presidente..ma credo anzi ne sono convinto che dei tre mister di quest’anno era l’unico che nel gruppo squadra aveva capito che c’era qualche vagabondo.
Bentornato si dice a uno che andato via eppoi e tornato lui non è mai andato via
è sempre stato a libro paga
io sarò sempre lì a tifare Empoli,gli allenatori e i giocatori vanno e vengono ma l Empoli resta forza empoli
Si codesto fabius siamo d’accordo. Sempre forza Empoli. Però essere tifosi non significa per me essere d’accordo su tutto per partito preso. Altrimenti a un Certo punto quando te lo mettono nel baugigi e hoplaaaaa non si può nenche dire che fa male. Credo Di no
Minchiaaaa duri non e stato mandato via per comportamento ma che ci avete ni capo?
Scelta tecnica completamente sbagliata !
continuate dell’altro
maremma impestata !
Stessi giocatori di anno meno Lovato …
ma con Magnino ,e Degli Innocenti in più e Curto mi sembra non iniziarono la preparazione ? chiedo …
stesse amichevoli …
Stesso percorso chi sa magari si avrà per una volta la contro prova cosa c’è di più stimolante…
almeno si potrà dire corna e peste di chi ha voluto sapere ! ma se poi e il contrario ?
benzinaio olé
Perchè insulti sulla persona?
gonfiali di labbrate a chi non corre…tanto non ti mandano via
Per Alfiero: in teoria 5i posso anche dare tutte le ragioni del mondo ma se guardo poi in pratica si sta parlando di una società che ha incassato più di 200 milioni solo negli ultimi 5 anni, ha avuto le prerogative per fare stadio, curva ecc e ora ci troviamo solo con le mutande bucate, non si parla del prato, della pistoiese o chissà chi che da 20 anni fanno le trasferte ad Agliana. E nessuno vuole togliere i meriti a chi di dovere ci mancherebbe però ripeto i discorsi li porta via il vento e le biciclette i livornesi!
Vabbè.. Speriamo bene!
Comunque il nodo di tutto è la questione societaria.
Se si risolve, bene!
Altrimenti prepariamoci a vivere di bei ricordi.
Enrico non hai la verità in mano, ci manca che tu ci scriva che è stato esonerato perchè dopo Bolzano non l’hanno visto con il rosario in mano ed ha bestemmiato meno e poi siamo a posto.
Oggi pomeriggio triste!
Ma come si può pensare che un allenatore che ha bisogno di snocciolare il rosario per non perdere la testa, riesca a gestire uno spogliatoio con intelligenza e disciplina; ma chi gli può dar retta se non riesce nemmeno a gestire se stesso ?
Spero almeno che si rifaccia crescere la barba, almeno un pò più di apprensione potrebbe crearla nei giocatori.
L’unica cosa certa (la più importante per la società) è che si è per ora risparmiato uno stipendio; ma tra “sette” giornate se ne riparla !
Andrea giuro non vado a cercare gloria non me ne frega , non mi fermo ai bar ma quel giorno mi ci sono trovato , se poi non mi credete pace , ma comunque vi garantisco il suo era un fatto di crescita e di valore , scelta tecnica lo ridico poi fate voi …
Poi lo dico io che se non tocco per mano non credo nemmeno alla mia ombra!
PORANNOI, CHE FINE
Vabbè, tutti meritano una seconda occasione. Mi esprimo con un pensiero lapidario: sarà il campo a rivelare se è stata la scelta giusta, oppure, no.
Ecco l armata brancaleone.. L ultimo posto nn c’è lo toglie nessuno questo anno..
La stampa empolese ha toccato il fondo e il loro livello era già parecchio rasoterra.
Questa scelta, nonostante tutti i significati diversi che gli si vogliono attribuire, è l’amara constatazione del livello di difficoltà (quasi da disperazione) in cui si trova la società adesso. Costretta a vendere le giovanissime promesse (senza attendere, come da virtuosa tradizione, la loro crescita, valorizzazione e solo successivamente cessione), incapace di costruire una rosa competitiva per l’impossibilità di fare acquisti di alcun genere ed il doversi accontentare di prestiti dí improvvisati esuberi di altri e, per ultima, costretta a farsi andar bene colui che aveva allontanato, anche in malo modo, mesi fa. CHE TRISTEZZA….
Saremo la sorpresa della stagione no come il Frosinone ma come una Juve Stabia …
Non era il mio allenatore preferito, ma se l’ha scelto il ds bisogna dargli fiducia. Solo che adesso il presidente deve dargli i calciatori adatti: a cominciare dalla difesa, che deve essere solida ed esperta, riprenderei Lovato e mi butterei su Bellich, o altro profilo simile. Deve poi crearsi la giusta alchimia nello spogliatoio, cosa che evidentemente non c’ era lo scorso anno. Non sarei così pessimista come molti di voi, ricordatevi che lo scorso anno il Catanzaro con Aquilani e qualche prestito stava per andare in serie A. E a parte le 3 retrocesse dalla A ed il Palermo non vedo (per ora) squadroni imbattibili.
che schifo avete scelto nuovamente questi pagliaccio spero la gente non faccia gli abbonamenti e resti fuori dallo.stadio per protesta” la gente” perché tifosi da tempo che sono assenti
Menomale che ci sei te a dirci cosa devono fare i tifosi . Alla prima di campionato troviamoci al parco di Serravalle si prende 2 birre e si guarda la partita dal telefono
Ecco un altro ultras ahahah
Certo che a giudicare dai commentive’ uno parecchio amato e apprezzato….del resto chi non vorrebbe un lord inglese in panchina….e poi anche bravo!!
il problema purtroppo è molto più serio di quanto previsto e mi sa che anche gli addetti ai lavori ci hanno capito veramente poco in questa situazione partita 2 anni fa (il gol di niang ha solo fatto slittare di 1 anno quello che era già all’orizzonte)….
Caro Pagliuca, Io sono rimasto a Pescara-Empoli quando, dopo una prestazione disastrosa sei venuto sotto la curva a chiedere scusa …. Ecco riparti da lì.
APPARTENENZA ! non la dimenticare mai.
Forza Azzurro.
bravo…parole sagge…l unico di quel branco di mezze seghe che ci mise la faccia…e disse anche che avrebbero durato fatica a giocare nella uisp…e aveva ragione…
Bentornato Pagliuca, la meno peggio scelta che potevamo fare in questo momento. Personalmente avrei sognato di riavere Andrazzoli, ma questo purtroppo è soltanto un sogno. Pagliuca ha i suoi modi, ma se non lo avessero esonerato lo scorso anno saremmo arrivati a fine campionato con molti meno patemi d’animo, magari non nei playoff ma nemmeno salvi per culo all’ ultima giornata. Sono convinto che quest’ anno farà molto meglio, e spero con tutto il cuore che molta gente su questo forum sparisca per sempre e smetta di seguire il calcio o quantomeno l’ Empoli. Sarò duro ma qualcuno ha veramente scassato il cazzo.
Col senno di poi forse a piglialli a schiaffi faceva bene!
Siamo alla canna del Gas!
quanto scrivete, o bene bene o male male.
Severo ma giusto. In più questi “tifosi” se la tirano all’inverosimile, minacciando addirittura.. di non rifare l’abbonamento! Accipicchia!
Siete rimasti te e quell’altro fenomeno da tastiera che oggi scriveva di querele a difendere la family. Gli ultimi giapponesi nella giungla! Livello intellettuale del mitico claudio che è stato bannato anche da questo spazio virtuale. Non è che anche voi due siete la stessa persona?! Ma almeno ve lo danno un croccantino a monteboro ogni volta scrivete per parargli le chiappe???
Prendo atto della decisione della società, ma a questo punto mi attendo che alla conferenza stampa sia presente il grande capo, ma che soprattutto i giornalisti abbiano meno peli sulla lingua e gli chiedano il perché di questi tre DS che si sono succeduti in un anno (cosa mai vista dalle nostre parti., oltre a stadio e nuovi soci.
Io credo che non ci sarà il Pres. e comunque che le domande non verranno fatte…. scommetti?
Non ho mai difeso la family, e scrivo solo con il mio nome. Però quando si dicono cose e cifre false lo faccio notare perchè talvolta ci si fa convincere da impressioni e frasi fatte sparpagliate nella discussione da provocatori e tifosi di altre squadre. Io ragiono con la mia testa. E ora piglia la camomilla e a letto.
Buona fortuna, ci dobbiamo appigliare anche a questo visto la situazione
Speriamo con lui ritorni anche il c.ulo che l ha sostenuto l anno scorso quando sei 9 punti fatti ad esagerare erano meritati 4.
Per la prima volta condivido un tuo pensiero…boh ! Sarà il caldo
Ma a nessuno si illumina un minuto la testolina??
Pagl_iuca non è una scelta bensì un obbligo!!!
Era l’unico rimasto a libro paga e se non l’avete capito a monteboro sono finiti i gaini, non ci sono più i soldini neppure per le cialde del caffè al bar….fonte di qualcuno che ci lavora…..quindi il mister che bestemmia che ci piaccia o non ci piaccia sarà lui….sarà un’annata terribile, prepariamoci!!!
Quasi nessuno. 15 su 20 sono fulminati
L’allenatore giusto per un’annata di bestemmie, ottimo
come a distrutt l Empoli la principessa ce la fatta
A me fa ca aa come persona e come allenatore….
Ma al contrario di altri gli auguro e auguro al mio Empoli che faccia una grande carriera
per me questo è il motivo dello strappo con stefanelli che si è portato dietro de giorgio………….
consideriamo che allo stato attuale la societa’ economicamente e’ alla canna del gas e consideriamo che gia’ avevamo un allenatore a libro paga. Non mi esalta il ritorno di Pagliuca pero’ forse a suo tempo c’e’ stato sia in squadra che ai piani alti che ha remato contro di lui.
Sara’ un’ annata dura e tormentata formata da tanti giovani che avranno bisogno di essere elogiati e nei momenti giusti bastonati. I giocatori passano gli allenatori e i DS anche,,,,,
l’ Empoli rimane
ok,va bene tutto ma smettiamola di dire che è una scelta di Artico,non prendiamoci in giro almeno su questo.il pres.ha deciso così, spero almeno che venga alla presentazione…ma anche se venisse non si saprà mai la verità dell’ anno scorso e di ora.massi’ faccia come vuole.
la differenza la fanno sempre i giocatori bravi da quelli scarsi poi ….detto ciò Pagliuca credo che sia un modesto allenatore , poco empatico con i giocatori e con dei limiti tattici notevoli ….spero di sbagliarmi
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