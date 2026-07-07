Dopo aver messo il punto esclamativo sulla casella del direttore sportivo, anche se in maniera inaspettata, visto che non ci aspettavamo quel cambiamento negli uffici di Monteboro, e dopo aver definito anche la casella dell’allenatore, che pure in questo caso ci ha sorpreso per la scelta finale della società, adesso è davvero il momento di iniziare a guardare al mercato e alla costruzione della nuova squadra. Un lavoro che sarà inevitabilmente lungo e che occuperà praticamente tutta la finestra dedicata alle operazioni di acquisto e cessione in vista della prossima stagione. Come abbiamo evidenziato anche nel pezzo di analisi pubblicato quest’oggi, il reparto difensivo è sicuramente uno di quelli maggiormente sotto osservazione. Ad oggi gli elementi a disposizione sono numericamente pochi e, con Guarino che sulla carta rappresenta una delle cessioni più probabili di questa estate, è inevitabile che si inizi a guardare anche a possibili rinforzi.
Ed ecco che torna d’attualità un nome già accostato all’Empoli la scorsa estate, senza che poi l’operazione andasse in porto. Si tratta di un profilo che gode della massima fiducia proprio di Guido Pagliuca: Marco Bellich, difensore classe 1999 di proprietà della Juve Stabia. Bellich è stato un titolarissimo con Pagliuca e lo è rimasto anche nella stagione appena conclusa sotto la guida di Ignazio Abate. Parliamo di un difensore centrale mancino, fisicamente strutturato, forte nel gioco aereo e particolarmente efficace nella marcatura preventiva. Non è un giocatore che ama rompere la linea con uscite aggressive fino a centrocampo, quanto piuttosto un interprete molto disciplinato, capace di leggere in anticipo le situazioni e di mantenere sempre compatto il reparto. Nel sistema di gioco di Guido Pagliuca il suo ruolo era proprio quello di garantire equilibrio alla linea difensiva. È un calciatore che eccelle nella gestione delle distanze e nella copertura del compagno uscito in pressione alta, caratteristiche che il tecnico conosce molto bene.
È chiaro che, al momento, stiamo parlando semplicemente di un interesse, uno dei primi nomi che iniziano a comparire sul taccuino dal quale, eventualmente, nasceranno le prime trattative. Va anche ricordato che Bellich è sotto contratto con la Juve Stabia fino al 2028 e che, per poter lasciare il club campano, servirà inevitabilmente un’offerta dell’Empoli. Un’offerta che, almeno in questo momento, crediamo sia difficile possa essere già messa sul tavolo. Intanto, però, iniziano a delinearsi i primi, primissimi profili che possono essere graditi. Ovviamente, come accade ogni estate, i nomi destinati ad essere accostati all’Empoli saranno tanti. Qualcuno si trasformerà in una trattativa concreta, qualcun altro resterà soltanto una suggestione. Ma ogni operazione nasce sempre da un’idea e da un interesse che, almeno inizialmente, viene preso in considerazione.
Interessa anche Lukaku visto che il Napoli non lo conferma
Un anno dopo gli stessi nomi che non poi puntualmente non verranno presi…. poi arriva Mosti, e la punta…. stesso film….
anche Salah è svincolato. ci può interessare?
se nn possiamo fare offerte allora ci rimangono solo gli svincolati mezzi rotti da rilanciare. Basta nomi altisonanti che hanno un valore di mercato superiore ai 100 ml euro
Basta spese folli
Alla fine si scopre che era Lovato il problema e comunque se viene e grazie a Pagliuca ! poi si prende con i soldi risparmiato dall’allenatore …
Saremo la sorpresa del campionato io non ho nessun infiltrato lo ho detto il giorno prima vado a sensazione a caso ma ci vado sempre vicino , ho detto prendiamo un difensore centrale che sia già di esperienza se aggiungi che il mister lo conosce siamo a cavallo !
All’inizio si comincia con nomi di giocatori che hanno un costo. State tranquilli che poi sbucheranno le occasioni di fine stagione.
Ma secondo me Pagliuca quest’anno avrà ancora meno interesse a fare casini, tanto , molto furbescamente, il contratto non gli è stato esteso, per cui gli basterà sopportare un anno, magari anche facendosi la fama di colui che è riuscito a tirare sangue dalle rape, per poi strappare un contratto da un’altra parte.
Insomma ogni anno, da un po’ di tempo a questa parte, le premesse di una nuova stagione
..sono sempre migliori….NOn avevo concluso l’intervento…
Nicola se prendono il giocatore e perché piace anche in società , se aggiungi giocatori per me lo prendono perché a Castellammare non possono trattenere il giocatore contro voglia , io penso che sarà lui il centrale che arriva , sarà l’unica spesa … poi prestiti ma per me si parte meglio di anno e non si poco …
Non ci sono i soldi per pagare le cialde del caffè e poi vai a trattare certi giocatori…. con quali euri…. ti contraddici all’ennesima potenza…
Riccardo in questi casi potrebbe esserci il volere del giocatore, ci sono giocatori che rendono bene quando il mister sa che gli dà un importanza che fa si che il giocatore dia il massimo , altri soffrono i cambi allenatori continui ..
Allora poteva venire un anno fa per lottare per la A, ora viene per un modesto campionato e forse una retrocessione…. povero Enrico
se aggiungi giocatori alla causa allora Pagliuca e quello giusto …
intendo quello
Proponiamogli uno scambio alla pari con Curto !
Forse chissà…
Di solito 1/2 giocatori si prendono al mister di turno dai quasi tutte fanno così …
e stato quello secondo me a fare andare di fuori Pagliuca anno e come è andata , se gli avevano preso 2 giocatori ben voluti anche il gruppo avrebbe reso di più …
Sembro scemo ma io scavo più a fondo non vado a cercare gloria solo dove si e sbagliato sicuramente per me non è facile visto che lo fo a sensazione mica vivo a monteboro !
Guardate Nicola voleva mezza squadra da Empoli !
Spero vivamente che si faccia l’amichevole contro L’Entella io lo dissi 2 mesi fa ..
da lì già si vede con che squadra affronti il campionato amichevole o no già vedi se sei superiore e che andrai a fare un campionato medio /alto ma l’anno scorso non avete voluto capire !
Gente fatevene una ragione, siamo messi male, c’è solo da soffrire e sperare di trovare anche quest’anno la squadra che ci farà salvare all’ultimo tonfo, ma non è sempre festa. Il nostro presidente non vuole vendere tanto per, vuole essere lui a dettare legge e allora si andrà avanti sempre arrangiandosi…
2 giocatori di fiducia potevano spiegare il va , fa n, c, ulo magari e un voler bene al giocatore mandarli in quel posto magari 2 di fiducia gli avrebbero detto guarda se fa così e perché ci tiene e vi vuole bene …
Anche se vi ho spiegato che non e stato mandato via per quello ma tanto vi ci siete fissati !
se non glieli hanno presi lo scorso anno con due anni di contratto secondo te li prendono quest’ anno? i cardo t’ha dato a i capo
Anche lì vi siete fissati che voleva vendere …
bisogna chiedere la curva a forza … perche con 2 sponsor e un piccolo sacrificio con anche un piccolo aumento , si poteva già avere la curva anche a costi di farci fare l’abbonamento decennale ! non esiste stare in quel cesso di maratona! se i gruppi non la vogliono vado o i cu,lo loro e la maratona rimangono in 100 a cantare io farò lo sciopero del tifo hanno stufato pure loro !
Figuriamoci se accetta di lasciare una realtà solida come la Juve Stabia per venire in una società economicamente disastrata… Anche a livello di stimoli non avrebbe molto senso, sono due anni consecutivi che si fa i play off a Castellammare… Ammesso che l’Empoli possa permettersi questo giocatore, cosa di cui dubito fortemente…
mastro non mi sembra che erano così solidi hanno rischiato fallimento , e comunque uno sceglie anche stimoli nuovi alle volte penso che lo fate a posta a essere così teste duri anche se il toscano e duro di natura …
e questo frena tutto troppe teste di coccio non fanno andare avanti nulla !
Mi riferisco alla proprietà attuale, è cambiata un mesetto fa
Può essere Enrico, che riescano in un modo o in un altro a fargli avere qualche suo fido “alfiere”, anche per suggellare il patto che lo ha rimesso sulla nostra panchina. Ma ripeto, quest’anno potrebbe essere il suo ultimo anno, per cui la dirigenza avrà comunque sempre il coltello dalla parte del manico. Ovvero la spada di damocle sarà sempre sopra il mister e dovrà dare il massimo, sia che lo accontentino sia che non gli comprino nessuno dei suoi “preferiti”, se vorrà mettere a frutto quest’anno, considerate le difficoltà che ha già avuto a procurarsi un’altra pachina senza scendere troppo di categoria.
Io spero che lo accontentino, ripeto, ma le premesse non sono rosee, considerata la presunta condizione economica del club e l’apparente mancanza del closing della vendita societaria.
Ma se lo hanno riscelto , secondo me questa volta lo aiutano se no troppo facile scaricare tutto , se e un lavoro si gruppo bisogna per forza che sia messo nei migliori modi di lavorare e rendere al massimo …
Io penso che questa volta fanno un ragionamento diverso ,perché la gatta frettolosa fa i gattini ciechi! E bisogna lavorare per il bene non per un credo!
Lo aiutano? o Enrico, ci sei o ci fai? E una situazione comoda per arrivare a fine anno, se non viene esonerato prima…. i giocatori? come un anno fa, tante chiacchiere e pochi o punti fatti….
Non si ha soldi per prendere mazzocchi del Cosenza che vale tra i 200 e 300 milioni figuriamoci se abbiamo i soldi x prendere bellich.. Siamo realisti.. Evitate di prenderci x scemi