Dopo aver messo il punto esclamativo sulla casella del direttore sportivo, anche se in maniera inaspettata, visto che non ci aspettavamo quel cambiamento negli uffici di Monteboro, e dopo aver definito anche la casella dell’allenatore, che pure in questo caso ci ha sorpreso per la scelta finale della società, adesso è davvero il momento di iniziare a guardare al mercato e alla costruzione della nuova squadra. Un lavoro che sarà inevitabilmente lungo e che occuperà praticamente tutta la finestra dedicata alle operazioni di acquisto e cessione in vista della prossima stagione. Come abbiamo evidenziato anche nel pezzo di analisi pubblicato quest’oggi, il reparto difensivo è sicuramente uno di quelli maggiormente sotto osservazione. Ad oggi gli elementi a disposizione sono numericamente pochi e, con Guarino che sulla carta rappresenta una delle cessioni più probabili di questa estate, è inevitabile che si inizi a guardare anche a possibili rinforzi.

Ed ecco che torna d’attualità un nome già accostato all’Empoli la scorsa estate, senza che poi l’operazione andasse in porto. Si tratta di un profilo che gode della massima fiducia proprio di Guido Pagliuca: Marco Bellich, difensore classe 1999 di proprietà della Juve Stabia. Bellich è stato un titolarissimo con Pagliuca e lo è rimasto anche nella stagione appena conclusa sotto la guida di Ignazio Abate. Parliamo di un difensore centrale mancino, fisicamente strutturato, forte nel gioco aereo e particolarmente efficace nella marcatura preventiva. Non è un giocatore che ama rompere la linea con uscite aggressive fino a centrocampo, quanto piuttosto un interprete molto disciplinato, capace di leggere in anticipo le situazioni e di mantenere sempre compatto il reparto. Nel sistema di gioco di Guido Pagliuca il suo ruolo era proprio quello di garantire equilibrio alla linea difensiva. È un calciatore che eccelle nella gestione delle distanze e nella copertura del compagno uscito in pressione alta, caratteristiche che il tecnico conosce molto bene.

È chiaro che, al momento, stiamo parlando semplicemente di un interesse, uno dei primi nomi che iniziano a comparire sul taccuino dal quale, eventualmente, nasceranno le prime trattative. Va anche ricordato che Bellich è sotto contratto con la Juve Stabia fino al 2028 e che, per poter lasciare il club campano, servirà inevitabilmente un’offerta dell’Empoli. Un’offerta che, almeno in questo momento, crediamo sia difficile possa essere già messa sul tavolo. Intanto, però, iniziano a delinearsi i primi, primissimi profili che possono essere graditi. Ovviamente, come accade ogni estate, i nomi destinati ad essere accostati all’Empoli saranno tanti. Qualcuno si trasformerà in una trattativa concreta, qualcun altro resterà soltanto una suggestione. Ma ogni operazione nasce sempre da un’idea e da un interesse che, almeno inizialmente, viene preso in considerazione.