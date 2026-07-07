Alessio Gambirasio, che appena due settimane fa ha guidato la nostra Under 15 fino alla finale scudetto, poi purtroppo persa contro il Milan, saluta Empoli. Attraverso una nota emersa sul sito ufficiale della squadra di Gorgonzola (MI), si apprende che Gambiarasio sarà l’allenatore della Giana Erminio per la prossima stagione di serie C. Per Gambiarasio quindi un passaggio importante dal settore giovanile (ricordiamo che è stato campione d’Italia alla guida dell’Atalante U16) ad una prima squadra professionistica.

Anche in relazione a questo movimento capiremo nei prossimi giorni quello che sarà il nuovo assetto degli allenatori del settore giovanile azzurro, soprattutto per le due categorie di punta come Primavera e Under 17, per capire se ci saranno conferme oppure novità. Una novità, invece, ci sarà sicuramente per quanto riguarda l’Under 15 che, qualora questa operazione andasse in porto come sembra, dovrà ripartire con una nuova guida tecnica.