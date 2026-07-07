Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. Prende il posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo la nota vicenda giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Orsato è stato nominato dal Comitato Nazionale dell’Aia su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Questa la commissione che lo affiancherà: Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi due assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

Al posto di Orsato al vertice della Commissione arbitri della Serie C è stato nominato Nicola Ayroldi