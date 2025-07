Alle ore 16 di oggi, lunedì 14 luglio 2025, prenderà ufficialmente il via la campagna abbonamenti dell’Empoli per la stagione sportiva 2025-2026, che vedrà gli azzurri impegnati nel campionato di Serie B. “RICOMINCIO DA TE” è il claim scelto dalla società per accompagnare questa nuova fase, simbolo di una volontà chiara: ripartire insieme, società, squadra e tifosi, per cercare di tornare là dove, purtroppo, lo scorso anno non si è riusciti a restare.

Un messaggio che punta dritto al cuore della tifoseria: la forza dell’insieme, il senso di appartenenza, l’unione dei cuori azzurri, chiamati a battere all’unisono per sostenere una stagione che si preannuncia impegnativa, ma anche carica di speranze. È realistico non attendersi numeri paragonabili a quelli delle ultime stagioni in Serie A, ma l’obiettivo, almeno simbolico, potrebbe essere quello di eguagliare o superare le 4.600 tessere sottoscritte nella stagione di Serie B 2019-2020, record attuale per la categoria. Anche solo un abbonamento in più rappresenterebbe un piccolo grande segnale di fiducia.

Di seguito il link al pezzo dove trovare tutte le informazioni specifiche: https://www.pianetaempoli.it/abbonamenti-si-parte-nasce-ricomincio-da-te/