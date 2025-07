Torniamo ad affrontare, seppur in maniera sintetica, la situazione legata a Emmanuel Gyasi. Come già anticipato nel precedente articolo, sono cambiate le modalità con cui l’esterno ganese lascerà Empoli per trasferirsi al Palermo, dove vestirà la maglia rosanero.

Il primo passaggio importante riguarda il rinnovo contrattuale di Gyasi con l’Empoli: l’accordo, inizialmente in scadenza a giugno 2026, è stato prolungato fino a giugno 2027. Un’operazione strutturata in maniera simile a quella vista recentemente tra Torino e Pellegri. Questo passaggio ha permesso di definire il trasferimento del calciatore al Palermo con la formula del prestito con obbligo di riscatto, vincolato al verificarsi di alcune condizioni ritenute semplici da raggiungere. Di fatto, seppur non si tratti formalmente di una cessione a titolo definitivo, la sostanza dell’operazione porta a considerarla tale. Secondo le informazioni raccolte, non sarebbe previsto un esborso economico immediato tra le due società, ma si potrebbe ragionare su altre operazioni collegate, rifacendoci anche qui al pezzo precedente.

La partenza di Gyasi in direzione Palermo, a questo punto, è da considerarsi effettiva. Resta solo da registrare l’aspetto formale e burocratico del rinnovo contrattuale, che segna l’ultimo passaggio ufficiale prima del cambio di maglia.