Con l’imminente partenza di Emmanuel Gyasi in direzione Palermo, torna d’attualità in casa Empoli il nome di Aljosa Vasic, centrocampista italo-bosniaco classe 2002. Il suo profilo è riemerso con forza nelle ultime giornate, proprio nell’ambito del dialogo tra la dirigenza azzurra e quella rosanero per definire il trasferimento dell’ex Spezia, che, salvo sorprese, sarà ufficializzato già nella giornata di oggi. Va evidenziato che, rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, le modalità dell’operazione per Gyasi hanno subito un cambiamento: non più rescissione, ma prestito con obbligo (con rinnovo in mezzo). In questo scambio di informazioni tra le due società è stato inserito anche il nome di Vasic, profilo seguito da tempo dall’Empoli, fin dai suoi tempi al Padova.

Centrocampista dotato di buona visione di gioco e abile nell’uno contro uno, Vasic rappresenterebbe un’aggiunta qualitativa per la mediana che Guido Pagliuca andrà a plasmare in vista del prossimo campionato di Serie B. Il classe 2002, infatti, sembrerebbe ormai fuori dai piani del nuovo tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, e in Sicilia viene dato per certo il suo imminente addio. Le prossime ore saranno decisive: con l’ufficialità del passaggio di Gyasi al Palermo attesa a breve, l’eventuale approdo di Vasic a Empoli potrebbe svilupparsi rapidamente se l’intezione fosse concreta.