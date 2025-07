Prosegue il lavoro degli azzurri in questo ritiro estivo 2025. Nella giornata di ieri, domenica, è andato in scena il quinto giorno di lavoro; per la prima volta però non c’è stata doppia seduta ma si è lavorato soltanto al mattino. Lavoro che prosegue nel segno del pallone e delle esercitazioni tattiche con mister Pagliuca impegnato a mettere dentro i suoi primi principi tattici. Bel lavoro sulla fase difensiva, una fase che nasce a tre ma che si sviluppa anche a cinque con tanto lavoro da parte degli esterni.

Un ruolo importante (vedremo poi se il mercato farà cambiare qualcosa ma non parrebbe) lo sta avendo Ebuehi, che oltre tutto sembra stare particolarmente bene, come braccretto di destra. Altro elemento che inizia a prendere confidenza e spessore è quel Belardinelli che, finalmente, dovrebbe essere arrivato a poter dimostrare le sue doti in azzurro. Gruppo che ovviamente si sta mettendo a disposizione anima e cuore, ci sono ancora diverse cose da limare ma, quello che si è evince, è la voglia che tutti quanti stanno mettendo dentro. Sarà poi curioso, anche se per adesso lascia il tempo che trova, capire quello che sarà il primo undici in amichevole.

Ancora assenti gli infortunati, oggi dovrebbe unirsi al gruppo Cacace.