Tra le voci di mercato che animano questo avvio di ritiro estivo in casa azzurra, emerge anche quella legata a un giovane classe 2007 di grandi prospettive. Lo sguardo dell’Empoli si sposta nuovamente su Milano, stavolta però sulla sponda rossonera. Il nome è quello di Mattia Liberali, esterno offensivo cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove ha attirato le attenzioni degli addetti ai lavori fin dai primi anni, distinguendosi per talento, visione di gioco e una qualità tecnica che molti definiscono fuori dal comune. Nel modulo ipotizzato da Guido Pagliuca, il 3-4-2-1, Liberali potrebbe occupare diverse posizioni offensive ma, potrebbe essere da esterno destro (dove giocava Gyasi) che potrebbe avere il miglior sviluppo. Nonostante l’età, il giovane rossonero sembrerebbe pronto a un inserimento diretto nella prima squadra, a differenza della valutazione che si può fare per altri 2007. Nella scorsa stagione, Liberali ha toccato tutte e tre le principali realtà del Milan: ha giocato stabilmente nella Primavera, ha fatto alcune apparizioni nel Milan Futuro in Serie C, e ha collezionato anche quattro convocazioni con la prima squadra in Serie A, pur senza mai esordire.

Fisicamente dotato, con una struttura longilinea e un’eleganza evidente nei movimenti, Liberali possiede un controllo di palla preciso e una sensibilità nel tocco che ne fanno uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano. Su di lui si registra da tempo il forte interesse del Parma, che avrebbe avanzato l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, il Milan non sembra intenzionato a privarsi del ragazzo, preferendo eventualmente un prestito in un contesto professionistico più competitivo, come quello della Serie B. In questo senso, l’Empoli potrebbe rappresentare la soluzione ideale: un ambiente in grado di valorizzare i giovani e garantire spazio a chi ha qualità. Come spesso accade in queste situazioni, saranno i prossimi giorni a dirci se questo interesse si concretizzerà in una vera e propria trattativa, o se il nome di Mattia Liberali resterà solo una suggestione di mercato.