Che Gabriele Pagliai (classe 2002 empolese del Picerno) sia un giocatore attenzionato, non è un mistero. Dopo gli arrivi di Saporiti ed Ilie il mercato azzurro torna a concentrarsi maggiormente sulle uscite, e quelle che avverranno sulla corsia destra saranno in questo senso propedeutiche. Infatti con l’addio di Gyasi, al quale poi farà seguito anche quello di Goglichidze, si dovrebbe tornare con maggiore intensità a lavorare sulle entrate da poter inserire su quella corsia; quella di Pagliai è una di quelle più plausibili.

Anche se al momento non si è mai registrata una vera e propria trattativa tra le parti, i sondaggi sono stati fatti e le condizioni per far “tornare a casa” Pagliai ci sono tutte. A partire dalla voglia e dell’entusiasmo dell’ex Novara. La settimana prossima potrebbe raccontare da questo punto di vista una sorta di escalation, capendo se il nome possa davvero diventare un nuovo elemento a disposizione di Guido Pagliuca o, debba essere depennato definitivamente dall’elenco dei giocatori d’interesse.