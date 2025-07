Si muove il mercato intorno agli ormai ex azzurri che hanno terminato l’avventura al 30 giugno. Due in particolare sono a un passo dal cambiare nuovamente maglia. Si tratta di Ola Solbakken e di Sebastiano Esposito.

Il primo è rientrato alla Roma dopo aver deluso con la maglia azzurra e non è stato convocato per il raduno di ieri dal neo tecnico giallorosso Gasperini; per lui la Roma è ai dettagli per la cessione ai norvegesi del Molde. Si tratta di un ritorno in patria visto che la Roma lo acquistò nel 2023 dai norvegesi del Bodo-Glimt.

Per quanto riguarda Sebastiano Esposito invece la novità delle ultime ore è che il Cagliari ha superato la concorrenza della Fiorentina ed è a un passo dal chiudere l’operazione con l’Inter; se non ci saranno rilanci da parte della società di Commisso, durante la prossima settimana dovrebbe diventare un nuovo giocatore dei sardi per circa 7 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri ex, l’unico al momento che è chiacchierato è l’attaccante Lorenzo Colombo, rientrato al Milan ma di nuovo in partenza; su di lui Torino, Pisa, Sassuolo e Parma con quest’ultima che sembra essere in pole.

Al momento niente si muove per il portiere Vasquez, non convocato dal Milan per il ritiro, e per il difensore Sazonov che potrebbe essere di nuovo in partenza da Torino mentre è ancora da decidere il futuro del centrocampista Maleh che il Lecce potrebbe anche tenere. L’attaccante Kouame ha fatto rientro alla Fiorentina ma attualmente è infortunato e ne avra’ ancora per un paio di mesi.

Tra gli svincolati Henderson ha ricevuto diverse offerte dall’Italia e dall’estero e sta decidendo quale accettare. Su di lui è forte il pressing del Bari.