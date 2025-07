La storia tra Emmanuel Gyasi e l’Empoli è finita. A confermare quanto ormai era compreso, sono le parole dell’AD azzurro, Rebecca Corsi. Attraverso il portale “ilovepalermo.it”, è di fatti arrivato il saluto verso il giocatore che negli ultimi due anni ha vestito la nostra maglia. Gyasi aveva un contratto in scadenza nel 2026 (dopo il rinnovo automatico per il terzo anno arrivato in seguito alla salvezza con Nicola) ma era già chiaro che non avrebbe preso parte a questa avventura.

Il suo futuro, anche qui niente di nuovo, sarà a Palermo alla corte di Pippo Inzaghi. Un’operazione che però non vede l’acquisto del giocatore da parte dei rosanero, c’è infatti la rescissione con l’Empoli e quindi lo svincolo. Gyasi firmerà in autonomia con la nuova squadra. Da capire se, comunque, all’interno di questa situazione ci sarà una sorta di “gentlemen agreement” con magari Vasic verso Empoli. In attesa del comunicato ufficiale ricordiamo che Gyasi lascia Empoli dopo 77 partite, 3 gol e 6 assist.