Prosegue il lavoro degli azzurri nel ritiro estivo 2025 e, nella giornata di ieri, venerdì, è andato in scena il terzo allenamento della nuova stagione. Anche stavolta si è trattato di una doppia seduta: al mattino l’attenzione è stata rivolta in prevalenza alla componente fisica e atletica, mentre nel pomeriggio si è entrati più nel merito del lavoro tattico, con un’intensità che inizia gradualmente a salire.

I giocatori sono stati suddivisi in tre gruppi, impegnati in esercitazioni specifiche con l’obiettivo di migliorare la velocità della manovra e iniziare a comprendere le prime indicazioni sulla pressione al portatore di palla. Mister Guido Pagliuca si è confermato estremamente presente durante tutto l’arco dell’allenamento: alterna momenti di grande dolcezza nei confronti dei suoi ragazzi – ai quali si rivolge quasi come un padre – a fasi più grintose, nelle quali non risparmia toni duri quando viene ripetuto un errore concettuale o tecnico. Una delle espressioni che l’allenatore ripete più spesso è “divertiamoci”. È un concetto che sottolinea di frequente, segnale chiaro che uno degli aspetti fondamentali che ricerca è la leggerezza mentale: creare un clima sereno, senza pressioni eccessive, dal quale poi costruire un percorso tecnico-tattico più solido e proficuo.

Per quanto riguarda il fronte infortuni, anche nella giornata di ieri alcuni giocatori non hanno preso parte all’allenamento. Pietro Pellegri, come noto, non è ancora fisicamente presente a Empoli e sta proseguendo il suo programma di riabilitazione. Al campo si è invece visto Emmanuel Gyasi, che però non ha partecipato attivamente alla seduta: il suo futuro sembra ormai lontano dalla Toscana, con Palermo pronto ad accoglierlo. Occhi puntati sui nuovi arrivati Saporiti e Ilie, apparsi fin da subito molto determinati e professionali. Entrambi stanno cercando di assimilare rapidamente le indicazioni dello staff tecnico, dimostrando impegno e concentrazione. È però ancora presto per dare un giudizio definitivo, sia sul piano tattico che per quanto riguarda l’integrazione all’interno del gruppo. Forse sarà la prima amichevole contro il Castelfiorentino a fornire indicazioni più concrete.

Anche oggi, sabato, la squadra sosterrà una doppia seduta di allenamento.