Sono 4502 le tessere rilasciate nel corso della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26. Un dato indubbiamente importante, considerata la categoria che porta in dote soltanto chi ha veramente l’azzurro nel cuore. Per poche tessere non si è raggiunto il record in serie B di 4600 abbonati della stagione 2019/2020.

Ufficialmente la campagna abbonamenti non è chiusa e questo numero potrebbe anche andare leggermente in aumento. Ovviamente però il dato non dovrebbe più “subire” una variazione significante visto che si sono già giocate due partite interne.