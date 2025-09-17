Sono 4502 le tessere rilasciate nel corso della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26. Un dato indubbiamente importante, considerata la categoria che porta in dote soltanto chi ha veramente l’azzurro nel cuore. Per poche tessere non si è raggiunto il record in serie B di 4600 abbonati della stagione 2019/2020.
Ufficialmente la campagna abbonamenti non è chiusa e questo numero potrebbe anche andare leggermente in aumento. Ovviamente però il dato non dovrebbe più “subire” una variazione significante visto che si sono già giocate due partite interne.
98 in meno: ci stò! disse il mio omonimo
andata molto bene , le mie previsioni erano per un massimo di 3500.
Numeri buonissimi,suffragati da una buona presenza sugli spalti.Speriamo resti così anche con l’inverno.
..attendo trepidante Enrico con una analisi seria ed approfondita
Andre aveva scritto che avevamo chiuso con 200 tessere in meno, in realtà come mi sembrava (ma non l’avevo scritto perchè non ne ero sicuro) erano 4600 nel 2019 e quindi un centinaio meno quest’anno. In linea con quanto ci aspettavamo considerando tanti fattori.
Buon tifo onestamente in queste prime due partite, che è quello che conta al di là dei numeri.
Rapporto abbonati/abitanti: Empoli primo in Italia!
Flop clamoroso.
Con 4 anni di fila di serie A si sono persi tifosi anziché aumentarli.
Andre O sei duro o provochi, ma siccome propendo per la seconda ipotesi ti rimetto un copia ed incolla di quanto scritto nell’altro articolo ieri:
Ma tutte le polemiche, frustrazioni e gente che dopo la Coppa Italia con il Bologna non avrebbe rifatto l’abbonamento ve le siete dimenticate? 4 anni di serie A sono contati perché se la stagione dell’anno scorso fosse capitata al secondo anno di A non avremmo fatto nemmeno 4mila…e poi comunque 2 vittorie in tutta la stagione scorsa contano in negativo. Lo zoccolo duro si è leggermente ampliato rispetto ad alcuni anni fa. 4500 era il numero che molti di noi pensavamo e quindi non ci vedo nessun fallimento.
Come scrive giustamente Paolo qui sotto se veniva fatta una migliore campagna acquisti (come dice lui anche un paio di acquisti buoni) si arrivava a 5mila e come scrive giustamente Enrico contano le presenze effettive quando gli orari o il meteo sarà diverso ed aggiungo io conta soprattutto il tifo che viene prodotto.
Successo clamoroso dopo 2 anni in cui allo stadio non si è divertito nessuno. L’anno scorso non si è preaticamente mai vinto in casa e si sono visti pochissimi gol.
Nonostante questo gli empolesi hanno risposto presente.
buon risultato. ma sono sicuro che con due acquisti di categoria in più si sarebbero superate le 5000 tessere. io, lavoro permettendo sarò spesso spettatore pagante come contro il Padova
vediamo anche di andare in trasferta con questo numero invece di riempire solo lo stadio di casa….questo è il vero attaccamento alla maglia
Grande risultato avanti azzurro
Come al solito la retrocessione svolge una funzione purificatrice,nel senso che monda dal sottostante degli spettatori la parte di coloro che venivano solo per tifare la propria squadra “di blasone” o semplici curiosi-sportivi che venivano ad assistere alle partite di “cartello”.Per cui quando si considera gli abbonamenti bisognerebbe sempre tenere conto di ciò,come della presenza in questo sito di persona,preparate,ma che spesso hanno interessi più o meno occulti,a sparare contro la Società Empoli.Io mi reputo ,nei limiti ,obbiettivo o cerco almeno di esserlo,ma alcuni commentatori cominciano a fungere in me una repulsione tale che mi viene da scartarli non leggendoli appena scorgo il nickname.
Concordo Nicola, siamo tutti diversi ci mancherebbe, si può essere ottimisti o pessimisti ma sparare a zero sempre e comunque è un qualcosa che non capirò mai, oltretutto sparare a zero contro la propria squadra e società! Boh ! Comunque si contano sulle dita di una mano per fortuna.
Insomma 4 anni di scuola del tifo e siamo diminuiti allora a cosa serve? Allora come si fa con lo Stadio nuovo…e gli aumenti dei prezzi?
Qualcuno ha detto che era il massimo raggiungibile eravamo a vantarsi del record consecutivo di salvezza mai raggiunto…
ci siamo salvati comunque all’ultima giornata e con più possibilità era quello che chiedeva la gente lottare fino in fondo ed è stato fatto…
2.500 doppioni come mai neache coi prezzi più bassi d’Italia…
Come lo volete riempire questo benedetto stadio da 20.000 travestito da 17.800? 4.500 vediamo a dicembre/gennaio col freddo quanti siamo …
e già dalla prossima coi campionati iniziati voglio proprio vedere …
invece di difendere i colori e la città…
e questa Dippe l
sono domande ,non è un analisi puoi rispondere ?
analisi logica lo farò mandando le foto al Si NDA,co…
Lasciamo stare il buon Dippe che tra l’altro gli rinnovano tutti gli anni l’abbonamento in tribuna, per comportamento perfetto e massima dedizione alla società.
Enrico, più di questi non possiamo essere, anche con lo stadio nuovo (quando ci sarà, se ci sarà), nota bene che 4500 abbonati in B non sono pochi per Empoli; non c’entra nulla la scuola del tifo, anzi ben venga.
Detto questo, è un’assurdità fare uno stadio nuovo da 19 mila, con curve da 4 mila: uno stadio che ha tutta l’apparenza di essere fatto per le altre tifoserie, ma non per noi !
Ma dico si entra tutti nella famosa curva …
Oltre tutto abbiamo il vantaggio di non averlo fatto 10 anni fa …
Ora capivo il commerciale,ma è palese che si può fare tutto , a mio avviso
non vogliono ammettere che il progetto non è aggiornato ai tempi di oggi , non so quanti ne hanno spesi , ma possono rimediare e farlo a modo..
Questo si che da entusiasmo sapere che si fa per il bene…
quella dei teloni a coprire le sedute spero non sia mai fatto!
Come Ferrara
12000
tutto attaccato
tutto coperto
tutto a 1 piano
settore ospiti 1500 posti
tutto biancoazzurro
SAREBBE L’IDEALE X NOI.
Ma nessuno ha INTERESSE a farlo cosi..cheglienefrega
rimane un sogno
Punto
Ferrara ha più di 16000 posti
Come e fatto non la capienza…intende …
ogni tanto metti in ON il cervello
prova a capire non fare il toscano!
è (con l’accento fenomeno)
Guido
Nessuno ha mai rammentato perché va fatto da 12.000/15.000
Oltre a tutte le cose dette , gli orari delle partite e i giorni anche lavorativi
allo Stadio poi chi si abbona se il prezzo è basso lo fa ,ma chi già sa che ne salta la metà non lo farà, perché le TV sono chi paga e lo dovrebbero fare per loro e loro vogliono lo spettacolo e non stadi vuoti,
non mi sembra difficile capirlo …
Bo oltre ad andare contro il tifoso,vanno contro anche a chi tira veramente i soldi, 4.500 abbonamenti quanto under 14 a 40 euro?
Chi disse che non ci comprava nemmeno palloni e io gli credo!
Abbiamo un esempio Frosinone da 10.500 abbonamenti
a 5.500 si fa alla svelta a scendere più che a salire …