Andrea Fulignati ha ricevuto ieri sera a Montelupo Fiorentino il Premio Carlo Castellani “Atleta dell’anno”.

Il premio è stato consegnato dal figlio e dalla nipote di Carlo Castellani, in occasione del Premio dello Sport, organizzato dal Comune di Montelupo Fiorentino, riconoscimento che vuol celebrare lo sport in tutte le sue forme, ricordando le figure che hanno lasciato un’impronta profonda nel tessuto sociale e valorizzando le eccellenze locali che con costanza e dedizione continuano a distinguersi

Articolo precedenteUn minuto di raccoglimento per il giovane sciatore Franzoso
Articolo successivoABBONAMENTI | Sfiorato il record
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

7 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here