Andrea Fulignati ha ricevuto ieri sera a Montelupo Fiorentino il Premio Carlo Castellani “Atleta dell’anno”.
Il premio è stato consegnato dal figlio e dalla nipote di Carlo Castellani, in occasione del Premio dello Sport, organizzato dal Comune di Montelupo Fiorentino, riconoscimento che vuol celebrare lo sport in tutte le sue forme, ricordando le figure che hanno lasciato un’impronta profonda nel tessuto sociale e valorizzando le eccellenze locali che con costanza e dedizione continuano a distinguersi
Da Vasquez a Fulignati: come da Anna Mazzamauro a Monica Bellucci
Mancava veramente poco l’anno scorso, malgrado tutto, per salvarsi.
Prendendo un portiere finito a gennaio, mi dà l’impressione che non ci sia stata la volontà di salvarsi.
Più che altro non cambiando allenatore, bastava quello per salvarsi
esatto bastava prendere audero per la seconda parte di stagione. ma Horsi preferisce prendersi il suo milioncino all’ anno piuttosto che fare un sacrificio per la società! ma i pasdaran di monteboro non lo ammetteranno mai!
grande Claudio!
Un abbraccio a tutta la Famiglia. Vi ricordiamo sempre. Lino
??????