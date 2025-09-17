Andrea Fulignati ha ricevuto ieri sera a Montelupo Fiorentino il Premio Carlo Castellani “Atleta dell’anno”.

Il premio è stato consegnato dal figlio e dalla nipote di Carlo Castellani, in occasione del Premio dello Sport, organizzato dal Comune di Montelupo Fiorentino, riconoscimento che vuol celebrare lo sport in tutte le sue forme, ricordando le figure che hanno lasciato un’impronta profonda nel tessuto sociale e valorizzando le eccellenze locali che con costanza e dedizione continuano a distinguersi