La Figc ha predisposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi, dalla Serie A ai dilettanti, in memoria di Matteo Franzoso, lo sciatore scomparso dopo una caduta in allenamento in Cile.

Il Comunicato della Figc:

“Su invito del Presidente del CONI, il Presidente Federale dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte te competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, compresi eventuali anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso“.

