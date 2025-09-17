La Figc ha predisposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi, dalla Serie A ai dilettanti, in memoria di Matteo Franzoso, lo sciatore scomparso dopo una caduta in allenamento in Cile.
Il Comunicato della Figc:
“Su invito del Presidente del CONI, il Presidente Federale dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte te competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, compresi eventuali anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso“.