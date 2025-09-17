Ripresa dei lavori ieri in casa biancazzurra con una seduta pomeridiana allo stadio Ughetto di Febo. Dopo la fase iniziale dedicata alla corsa, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche sul possesso palla, chiudendo la giornata con una partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Davide Giannini, Gianmarco Cangiano, Frank Tsadjout, Orji Okwonkwo e Fabrizio Caligara, tutti impegnati in un programma mirato di potenziamento aerobico.

Si è invece fermato in anticipo, in via precauzionale, Niccolò Squizzato, a causa di un fastidio alla schiena. Da segnalare la presenza di Andrew Gravillon insieme ai ragazzi di mister Vivarini. Per la giornata di oggi è in programma una doppia seduta di lavoro: appuntamento dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 17, sempre allo stadio Ughetto di Febo.

Prima dell’allenamento pomeridiano, indicativamente alle ore 15, Giacomo Olzer sarà a disposizione degli organi di stampa.