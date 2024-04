Sembra già essere terminato il corteggiamento del Napoli verso Pietro Accardi. Se nelle ultime settimane il nome dell’attuale ds azzurro, in ottica Napoli, sembra essere in pole position, arrivano adesso notizie su come De Laurentiis abbia fatto altre scelte. Infatti, stando alle ultime, il nome che dovrebbe rappresentare il futuro della direzione sportiva partenopea è quello di Manna della Juve. E la scelta, anche se poi non c’è niente di ufficiale, sembra già essere fatta. Pietro Accardi, che al momento è concentrato unicamente sulla salvezza azzurra, non dovrebbe essere quindi destinato ad andare a Napoli. Restano comunque ampie sensazioni di come questa possa essere l’ultima stagione dell’ex terzino di Palermo e Samp a Monteboro. Al di là del Napoli, ci sono altri club che potrebbero richiedere le prestazioni di Accardi dalla prossima stagione.