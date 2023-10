Nella puntata di “open var” (dove si possono ascoltare gli audio tra l’arbitro e la sala var) andata in onda ieri sera su dazn, si sono analizzate alcune situazione avvenute nel fine settimana precedente. Tra queste si è fatto rivedere il gol di Dimarco che ha permesso all’Inter di vincere ad Empoli. Gol che ha fatto discutere, almeno dalle nostre parti, per la posizione di Bastoni che sembrava poter ostacolare Berisha. Anche il designatore Rocchi – che ammette quando gli errori vengono fatti – conferma la regolarità del gol. Per la situazione di interessa andare al minuto 10:20