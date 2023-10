L’Udinese si prepara al match con l’Empoli ma in Friuli gli argomenti sono più per la posizione del tecnico. E’ infatti assodato che quella di venerdi sarà un’ultima spiaggia per Sottil, anche un pareggio potrebbe non bastare per mantenere la posizione. Da dire, per mera cronaca, che il primo nome in caso di esonero è quello dell’ex Marco Giampaolo. A livello di formazione non dovrebbero esserci particolari novità rispetto alla formazione che è scesa in campo nel 2-2 con il Genoa.

In attacco c’è un dubbio tra Succes e Thauvin, con il francese classe ’93 che potrebbe essere in vantaggio. La difesa a tre che si schiererà davanti a Silvestri (che oggi però non si è allenato) dovrebbe vedere Perez, Bijol e Kristensen. In mezzo, nel centrocampo a cinque, potrebbe partire titolare Samardzic che rispetto all’ultimo incontro andrebbe a rilevare lo squalificato Lovric. Per il resto, sempre in mezzo, si dovrebbero vedere Ebosele, Wallace, Pereyra e Kamara. Lunga la lista degli indisponibili, su tutti Deulofeu e Semedo.