Nonostante il Napoli si sia eclissato, il futuro di Pietro Accardi resta sempre di forte interesse, con la sensazione che davvero si possa essere all’ultimo atto. Nelle ultime ore sarebbe anche uscite delle voci, abbastanza insistenti, circa il forte interesse che starebbe maturando il Genoa nei suoi confronti. Il club ligure, ormai certo della permanenza in serie A, ha piano molto ambiziosi per il futuro, ed il nome di Accardi parrebbe quello giusto per iniziare una sorta di nuova era. Sotto la Lanterna, sono diversi i colleghi che confermano questo interesse.

Ovviamente, ripetendoci in questo, al momento Accardi non parla di futuro. L’unico aspetto d’interesse è quello relativo alla storica salvezza da compiere ad Empoli. Sullo sfondo, parlando però del suo futuro, ci sarebbe anche la Samp. I blucerchiati, indipendentemente dalla categoria, potrebbero farsi avanti, giocando anche sul fatto che Accardi è un ex blucerchiato.

Tra qualche settimana ne sapremo sicuramente di più.