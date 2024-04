Sarà il Sig. Mariani di Aprilia (LT) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio a Lecce.

Quella di sabato sarà la tredicesima direzione stagionale nel massimo campionato del fischietto pontino. Mariani in stagione ha diretto una volta gli azzurri, precisamente nel largo successo esterno di Salerno. In totale sono 21 le direzioni di Mariani con gli azzurri (dopo quella di sabato l’Empoli sarà la seconda squadra più diretta, davanti solo il Toro) con un bilancio per l’Empoli di 8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Il bilancio dell’arbitro laziale con il Lecce, diretto sei volte, è di tre pareggi e tre sconfitte. L’ultima gara diretta è stata Verona-Milan 1-3. Al VAR ci sarà Mazzoleni di Bergamo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

LAZIO – SALERNITANA Venerdì 12/04 h.20.45

ZUFFERLI

BERTI – DEL GIOVANE

IV: DOVERI

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

LECCE – EMPOLI Sabato 13/04 h.15.00

MARIANI

COLAROSSI – DI MONTE

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

TORINO – JUVENTUS Sabato 13/04 h.18.00

MARESCA

COSTANZO – PASSERI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: DI PAOLO

BOLOGNA – MONZA Sabato 13/04 h.20.45

LA PENNA

PERETTI – CIPRIANI

IV: GHERSINI

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

NAPOLI – FROSINONE h. 12.30

FABBRI

ROSSI L. – MORO

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI

SASSUOLO – MILAN h. 15.00

MASSA

MONDIN – VECCHI

IV: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: CHIFFI

UDINESE – ROMA h. 18.00

PAIRETTO

ROSSI C. – LAUDATO

IV: RAPUANO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

INTER – CAGLIARI h. 20.45

FOURNEAU

PALERMO – GARZELLI

IV: CAMPLONE

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERI

FIORENTINA – GENOA Lunedì 15/04 h. 18.00

DI MARCO

BINDONI – TEGONI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA

ATALANTA – H. VERONA Lunedì 15/04 h. 20.45

SACCHI

LO CICERO – ROSSI M.

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI